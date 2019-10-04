Политика

RT на русскомRT на русскомКремль призвал «набраться терпения» в вопросе авиасообщения с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией будет восстановлено, когда станет очевидно, что в двусторонних отношениях не произойдёт возврата «в агрессивное русло». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Авиакомпании требуют возмещения потерь от закрытия Грузии

Авиакомпании требуют возмещения потерь от закрытия Грузии Российские авиакомпании пытаются напомнить правительству об обещании компенсировать потери от закрытия авиасообщения с Грузией в конце июня.
Коммерсантъвчера в 19:53

Подробнее о событии

В Кремле рассказали, когда ждать возобновления авиасообщения с Грузией

Sputnik Грузия06:59

Песков назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией

РБК06:11

Кремль назвал условие восстановления авиасообщения с Грузией

Московский Комсомолец05:22

В Кремле допустили восстановление авиасообщения между Россией и Грузией

Lenta.ru05:52

Песков рассказал, при каких условиях Россия восстановит авиасообщение с Грузией

ТАСС05:47

Правительство обсуждает с авиакомпаниями компенсации за запрет полетов в Грузию

Коммерсантъ05:56

Песков: диалог о компенсации убытков от запрета на полеты в Грузию идет

РИА Новости05:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 09:06, Ашберн
Политика

Додон пошутил о подарке Путину на день рождения

РИА Новости 08:16
Политика

Зеленский встретился с Лукашенко

Газета.Ru 04:13
Общество

Лишившаяся рук Маргарита Грачева готовится к свадьбе

Как отмечает девушка, свадьба состоится не в этом году. Ранее суд приговорил мужа Грачевой к 14 годам колонии строгого режима.
Газета.Ru 08:47
Политика

На Украине заявили о пересмотре 15 связанных с фирмой сына Байдена дел

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о начале процедуры аудита всех ранее открытых производств, в том числе 15 эпизодов, касающихся компании Burisma, где работал сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена.
RT на русском 08:19
Общество

В протечке воды на петербургской станции метро обвинили уборщиков

Как оказалось, уборщики, наводившие порядок перед торжественным открытием станции, слили воду не туда, куда положено.
Российская газета 07:08
Шоу-бизнес

Галкин поделился реакцией мальчика, увидевшего Пугачеву в планетарии

Под записью Максим Галкин поставил улыбающийся смайлик. Отметим, что Алла Пугачева посетила планетарий вместе с сыном Гарри Галкиным.
Телепрограмма вчера в 02:37
Происшествия

Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице

Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС вчера в 06:11
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Политика

МИД России вызвал посла Ирана из-за задержания журналистки Юзик

РБК 07:00
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Кино

В Сети появилось фото со съемок «Аватар-2»

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
Sputnik Кыргызстан 04:58
Политика

РФ помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении

ТК Звезда вчера в 13:31
Экономика

Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых

Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:36
Происшествия

Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM 08:41
Финансы

ЦБ увидел «пространство» для дальнейшего снижения ключевой ставки

Центробанк (ЦБ) допускает еще одно снижение ключевой ставки, заявила зампред банковского регулятора Ксения Юдаева, передает корреспондент РБК.
РБК 07:49
Шоу-бизнес

«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor вчера в 17:10
Происшествия

Суд вынес приговор по делу «ростовских мальчишек»

Блокнот Ростов-на-Дону 08:43
Шоу-бизнес

Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой

Олимпийская чемпионка в многоборье по художественной гимнастике бразильского Рио-де-Жанейро Маргарита Мамун впервые стала мамой.
Телепрограмма 07:50
Общество

Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком

Более трети российский семей приобретает винные напитки, при чем за 2019 год их продажи увеличились на 9,1%, говорится в отчете Института маркетинговых исследований GFk.
РБК 02:58
Культура

Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ

РБК 02 октября в 18:31
Политика

Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России

Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Наука

Уникальный «алмаз-матрешку» нашли в Якутии

Алмаз, внутри которого находится другой драгоценный камень, найден на территории Нюрбинского горно-обогатительного комбината «Алроса».
REGNUM 08:46
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Происшествия

Мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском избили в США

В США в штате Калифорния был избит мужчина, который шел в кепке с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 19:45
Авто

В России спрос на автомобили с газовыми двигателями упал на 66%

Актуальные Новости 03:01
Армия и оружие

Конгрессмен заявил о планах США провести масштабные учения в Европе

Американский конгрессмен, член комитета по вооружённым силам Джон Гараменди в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности заявил о планах США провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.
RT на русском вчера в 05:37
Единоборства

Емельяненко показал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Общество

Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей

Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40
Кино

«Это не кино»: Мартин Скорсезе разругал фильмы Marvel

Фильм Про 06:38
Политика

Европейская делегация не нашла признаков притеснения крымских татар

РИА Новости Крым вчера в 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
Обострение ситуации между Грузией и РоссиейБольше новостей по теме
Главное