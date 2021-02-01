Бизнесмен Ротенберг оказался владельцем «дворца Путина» в Геленджике

На протяжении двух недель не только россиянам, но и всему миру не давал покоя один вопрос: кому на самом деле принадлежит особняк в Краснодарском крае, который в фильме-расследовании оппозиционера Навального представлен, как дворец российского президента.