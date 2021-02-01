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РБК
РБК

Кремль призвал не обобщать случаи избиения на митингах

На вопрос об избиениях протестующих Песков призвал не обобщать эти случаи.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле осудили насилие против силовиков на незаконных акциях

Насилие против силовиков на несогласованных акциях недопустимо, о разговоре с хулиганами и провокаторами речи быть не может, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что речь идет о незаконных акциях, полиция принимает против них меры — отсюда количество задержанных.
РИА Новости04:33
Подробнее о событии
ТАСС

Песков: полиция отвечает в рамках закона на действия провокаторов на нелегитимных акциях

ТАСС05:08
Взгляд.ру

В Кремле оценили действия полиции на незаконных акциях

Взгляд.ру04:59
RT на русском

В Кремле назвали недопустимым насилие против силовиков на незаконных акциях

RT на русском04:46
Коммерсантъ

Песков об участниках митингов в поддержку Навального: с хулиганами и провокаторами не может быть диалога

Коммерсантъ04:52
Интерфакс

Песков заявил о большом количестве провокаторов на акциях 31 января

Интерфакс04:42
РИА Новости

В Кремле осудили насилие против силовиков на незаконных акциях

РИА Новости04:33
Lenta.ru

Кремль заявил о недопустимости насилия против силовиков на акциях протеста

Lenta.ru04:33

Земфира выпустила клип на песню к фильму Литвиновой «Северный ветер»

Как сообщает портал UraTime, в своем официальном канале youtube Земфира показала поклонникам свою новую песню, которая стала саундтреком к фильму "Северный ветер". www.kino-teatr.ru Трек получил название "Злой человек".
SM News05:54

«А коммунистический металлолом Су-57 и J-20 никто покупать не хочет»: польские читатели поспорили о поставках истребителей F-35

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Военное обозрение00:56

Бизнесмен Ротенберг оказался владельцем «дворца Путина» в Геленджике

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Evo-rus.com05:07