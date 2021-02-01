Кремль призвал не обобщать случаи избиения на митингах
На вопрос об избиениях протестующих Песков призвал не обобщать эти случаи.В источнике
С чего всё началось
В Кремле осудили насилие против силовиков на незаконных акциях
Насилие против силовиков на несогласованных акциях недопустимо, о разговоре с хулиганами и провокаторами речи быть не может, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что речь идет о незаконных акциях, полиция принимает против них меры — отсюда количество задержанных.
РИА Новости04:33
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