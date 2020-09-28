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Газета.Ru
Газета.Ru

Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".В источнике
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Газета.Ru

Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Газета.Ru12:03
Life.ru

«Повод для серьёзнейшего беспокойства». Кремль прокомментировал бои в Нагорном Карабахе

Life.ru06:18
РИА Новости

Песков заявил, что не время искать виноватых в обострении в Карабахе

РИА Новости06:23
РБК

Кремль увидел «чрезвычайное обострение» конфликта Армении и Азербайджана

РБК06:16
Коммерсантъ

Кремль призвал прекратить боевые действия в Карабахе

Коммерсантъ06:15
ТАСС

Кремль не считает, что обострение в Карабахе спровоцировано для давления на Россию

ТАСС06:53
RT на русском

В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабахе

RT на русском06:18

С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазов12:00

Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета в режиме видеоконференции призвал граждан не терять бдительность, соблюдать меры борьбы с COVID-19, чтобы избежать введения ограничительных мер.
BFM.ru12:31
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Минобороны Азербайджана показало видео удара по артиллерии Армении

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ФАН12:05
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Глава ФАС предложил создать сайт для продажи конфискованного имущества

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил создать единый сайт для продажи конфискованного и иного госимущества, президент России Владимир Путин эту идею поддержал.
РИА Новости11:59