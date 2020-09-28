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Газета.Ru
Газета.Ru

Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Газета.Ru12:03
ТАСС

Кремль не считает, что обострение в Карабахе спровоцировано для давления на Россию

ТАСС06:53
RT на русском

В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабахе

RT на русском06:18
РБК

Кремль увидел «чрезвычайное обострение» конфликта Армении и Азербайджана

РБК06:16
Коммерсантъ

Кремль призвал прекратить боевые действия в Карабахе

Коммерсантъ06:15
Life.ru

«Повод для серьёзнейшего беспокойства». Кремль прокомментировал бои в Нагорном Карабахе

Life.ru06:18
РИА Новости

В Кремле призвали прекратить бои в Нагорном Карабахе

РИА Новости06:23

Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена

Москва, 28 сентября 2020, 19:40 — REGNUM Борьба с коронавирусом в России еще продолжается, гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.
Путин заявил, что борьба с коронавирусом в России еще не окончена
REGNUM12:40
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Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известия13:42
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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Путин поддержал предложение ФАС продавать конфискат через единый сайт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект, который предполагает возможность перевода данных о продаже конфискованного и другого госимущества в электронный формат и размещения этой информации на едином сайте, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
Коммерсантъ13:26
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Netflix ответил на критику со стороны Конгресса США

Из письма сенаторов Конгресса США к главе Netflix Теду Сарандосу В свою очередь представители компании заявили, что не поддерживают политическую позицию Цысиня, а также отметили, что сюжет книги и сериала никак не связаны со взглядами автора.
Центральная Служба Новостей09:25
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МИД России обвинил Twitter в цензуре

Министерство иностранных дел России воспринимает действия администрации социальной сети Twitter в отношении аккаунтов российских СМИ как цензуру, указано в официальном комментарии внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru12:32
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В севастопольских школах и университете выявлены очаги коронавируса

В Севастопольском государственном университете и двух учреждениях среднего образования были выявлены очаги новой коронавирусной инфекции, об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве региона заявила специалист севастопольского отделения Роспотребнадзора Зарема Смаилова.
ForPost08:00
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Electronic Arts поймана на рекламировании азартных игр детям

После долгого расследования в прошлом году комитет Департамента цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта США рекомендовал, чтобы платные лутбоксы соответствовали положениям законов об азартных играх, и призвал к запрету продажи игр с лутбоксами детям.
ИА Красная Весна08:28
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