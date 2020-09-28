Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".В источнике
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