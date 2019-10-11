Политика

ИзвестияИзвестияКремль призвал учесть мнение Донбасса в идее изменить порядок пунктов Минска-2

Глава украинского МИДа Вадим Пристайко называл Минские соглашения несправедливым процессом, в который Киев «влез много лет назад». На 7 октября в соответствии с Минскими соглашениями был запланирован отвод войск Украины и ополченцев из населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.
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Песков: никто пока не обсуждает изменение порядка выполнения пунктов минских соглашений

Вести.Ru10:02

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Московский Комсомолец09:56

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РЕН ТВ09:23

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Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов

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Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

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Газета.Ru 06:12
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Дзюба открыл счет в матче с шотландцами

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В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
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Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт».
РБК 10:37
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Норвегия отказалась от «ракетного щита» НАТО из-за России

В документе указывается, что в Осло решили не приобретать датчики верхнего уровня или ракеты-перехватчики, которые могут быть интегрированы с системой противоракетной обороны НАТО Ballistic Missile Defence (BMD), также называемую «ракетным щитом».
Lenta.ru 02:21
Кино

Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
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Авто

Власти раскрыли число заказов на автомобили Aurus

Как ранее сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в следующем году на мощностях НАМИ планируется собрать около 200 автомобилей Aurus.
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Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением

Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
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Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Общество

В России ввели категорию чрезвычайно высокого риска пожарной опасности

«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
RT на русском 06:56
Экономика

Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей

«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
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Общество

Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes

Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.
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Политика

Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь

Клишас напомнил, что Конституционный суд России неоднократно выступал против возвращения смертной казни, так как в результате моратория на нее сформировались гарантии прав человека не быть подвергнутым такому наказанию.
Lenta.ru 08:54
Происшествия

В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Газета.Ru 10:32
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В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки

РИА Новости 07:39
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Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
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В России подешевели авто на вторичном рынке впервые за год

В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.
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Гимнастка Мельникова завоевала бронзу чемпионата мира в многоборье

Россиянка Ангелина Мельникова стала третьей в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте.
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Экономика

Силуанов призвал студентов заниматься бизнесом

Министр финансов России Антон Силуанов призвал студентов заняться бизнесом в свободное от учёбы время.
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Защитник ЦСКА Щенников начал тренироваться в общей группе

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников приступил к тренировкам в общей группе после травмы.
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Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
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Вести.Ru 09:11
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Акции «Яндекса» упали более чем на 10%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
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Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»

В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».
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Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян

Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
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РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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