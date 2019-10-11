Глава украинского МИДа Вадим Пристайко называл Минские соглашения несправедливым процессом, в который Киев «влез много лет назад». На 7 октября в соответствии с Минскими соглашениями был запланирован отвод войск Украины и ополченцев из населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.

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Политика Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь Клишас напомнил, что Конституционный суд России неоднократно выступал против возвращения смертной казни, так как в результате моратория на нее сформировались гарантии прав человека не быть подвергнутым такому наказанию.

Происшествия Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

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Экономика Силуанов призвал студентов заниматься бизнесом Министр финансов России Антон Силуанов призвал студентов заняться бизнесом в свободное от учёбы время.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

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