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Россия призывает стороны карабахского конфликта прекратить военные действия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у России добрые отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном.