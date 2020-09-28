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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Кремль призывает прекратить боевые действия в Карабахе

Россия призывает стороны карабахского конфликта прекратить военные действия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у России добрые отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Продолжаем очень внимательно следить за ситуацией, считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения, должен перейти в политико-дипломатическое русло.
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