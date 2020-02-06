Политика

РИА НовостиРИА НовостиКремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле проанализируют доклад Счетной палаты о планировании в правительстве

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Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева

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Песков отреагировал на доклад СП по работе кабмина Медведева

Московский Комсомолец04:53

Песков заявил, что отчет Счетной палаты о работе правительства требует анализа

ТАСС04:53

Счетная палата раскритиковала деятельность исполнительной власти

Известиявчера в 17:49
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В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.
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До окончания проверок судно компании Genting Cruise Lines, на борту которого - более 1,8 тыс. человек, будет находиться на карантине в порту Гонконга - ни пассажирам, ни членам экипажа не разрешено сходить на сушу.
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Оппозиция заблокировала трибуну Рады

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В Провинции Идлиб сирийской армией был установлен полный контроль над городом Саракиб.
Газета.Ru вчера в 15:32
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Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
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Известия 04 февраля в 11:28
Происшествия

Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:23
Кино

В сети появился первый трейлер новой части «Пилы»

На просторах интернета появился трейлер новой части фильма «Пила», производством которого занимается актер Крис Рок.
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Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
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Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»

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Хорошие новости для поклонников сериала «Ведьмак», во втором сезоне проекта появится новый персонаж, которого не было ни в книгах, ни в компьютерных играх, но который будет иметь крайне важное значение для сюжета повествования.
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Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей

На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
РБК вчера в 23:00
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Процесс обучения живых организмов описали через обучение нейросетей

Ученые из Франции построили математическую теорию обучения живых организмов при обработке сенсорной информации.
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США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском вчера в 13:13
Общество

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
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Под Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу

Шестнадцать граждан иностранных государств на сегодня находятся в карантине по коронавирусу в санатории под Тюменью, сообщила журналистам в четверг директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 06:40
Политика

Сенат США проголосовал против импичмента Трампа

52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Коммерсантъ вчера в 16:32
Армия и оружие

В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
RT на русском 02:24
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В Китае у новорожденного младенца диагностировали коронавирус

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Путин рассказал, что может обеспечить прорыв в российской науке

Убеждён, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века, — заявил Путин во время вручения премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
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В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам

В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
RT на русском 06:11
Политика

Украина признала неготовность к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
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Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

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Объединение МФО объяснило утечку данных 1,2 миллиона клиентов

Ранее об обнаруженной базе клиентов в сети интернет, сообщила газета РБК.
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