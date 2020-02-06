Политика
РИА НовостиКремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Транспорт
В Ростовской области на трассе М-4 образовалась 30-километровая пробка
В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Происшествия
В Гонконге отправили на карантин круизный лайнер World Dream
До окончания проверок судно компании Genting Cruise Lines, на борту которого - более 1,8 тыс. человек, будет находиться на карантине в порту Гонконга - ни пассажирам, ни членам экипажа не разрешено сходить на сушу.
Политика
Оппозиция заблокировала трибуну Рады
Армия и оружие
Армия Сирии установила полный контроль в Саракибе
В Провинции Идлиб сирийской армией был установлен полный контроль над городом Саракиб.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Технологии
Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»
Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Кино
В сети появился первый трейлер новой части «Пилы»
На просторах интернета появился трейлер новой части фильма «Пила», производством которого занимается актер Крис Рок.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Хоккей
Александр Овечкин оформил хет-трик и принёс победу «Вашингтону»
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится уникальный персонаж
Хорошие новости для поклонников сериала «Ведьмак», во втором сезоне проекта появится новый персонаж, которого не было ни в книгах, ни в компьютерных играх, но который будет иметь крайне важное значение для сюжета повествования.
Здоровье
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей
На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
Наука
Процесс обучения живых организмов описали через обучение нейросетей
Ученые из Франции построили математическую теорию обучения живых организмов при обработке сенсорной информации.
Политика
США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Здоровье
Под Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу
Шестнадцать граждан иностранных государств на сегодня находятся в карантине по коронавирусу в санатории под Тюменью, сообщила журналистам в четверг директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Политика
Сенат США проголосовал против импичмента Трампа
52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Армия и оружие
В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
Здоровье
В Китае у новорожденного младенца диагностировали коронавирус
Политика
Путин рассказал, что может обеспечить прорыв в российской науке
Убеждён, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века, — заявил Путин во время вручения премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год.
Происшествия
СК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Футбол
«Локомотив» по пенальти победил «Спартак» в Катаре
Игра перешла в серию пенальти, где голкипер «Локомотива» Никита Медведев, вышедший на поле в компенсированное время, отразил два удар, принеся победу своей команде.
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам
В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
Политика
Украина признала неготовность к возвращению Крыма
Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал, как поступят киевские власти, если "завтра надо будет возвращаться в Крым".
Шоу-бизнес
Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни
Общество
Объединение МФО объяснило утечку данных 1,2 миллиона клиентов
Ранее об обнаруженной базе клиентов в сети интернет, сообщила газета РБК.