Транспорт В Ростовской области на трассе М-4 образовалась 30-километровая пробка В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.

Происшествия В Гонконге отправили на карантин круизный лайнер World Dream До окончания проверок судно компании Genting Cruise Lines, на борту которого - более 1,8 тыс. человек, будет находиться на карантине в порту Гонконга - ни пассажирам, ни членам экипажа не разрешено сходить на сушу.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Происшествия Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".

Политика Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Кино Во втором сезоне «Ведьмака» появится уникальный персонаж Хорошие новости для поклонников сериала «Ведьмак», во втором сезоне проекта появится новый персонаж, которого не было ни в книгах, ни в компьютерных играх, но который будет иметь крайне важное значение для сюжета повествования.

Здоровье Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).

Здоровье Под Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу Шестнадцать граждан иностранных государств на сегодня находятся в карантине по коронавирусу в санатории под Тюменью, сообщила журналистам в четверг директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Армия и оружие В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.

Политика Путин рассказал, что может обеспечить прорыв в российской науке Убеждён, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века, — заявил Путин во время вручения премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год.

Транспорт В России предложили ограничить использование шипованных шин На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.

Футбол «Локомотив» по пенальти победил «Спартак» в Катаре Игра перешла в серию пенальти, где голкипер «Локомотива» Никита Медведев, вышедший на поле в компенсированное время, отразил два удар, принеся победу своей команде.