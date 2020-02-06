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РИА НовостиКремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Это материал для анализа, его нужно проанализировать. Безусловно, его будут анализировать и в правительстве. Сначала его нужно почитать, достаточно новый материал, поэтому я здесь ничего пока сказать не могу.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRambler News Service 05:35
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