Это материал для анализа, его нужно проанализировать. Безусловно, его будут анализировать и в правительстве. Сначала его нужно почитать, достаточно новый материал, поэтому я здесь ничего пока сказать не могу.

Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.

Происшествия СК назвал причину закрытия дела против экс-главы ГИБДД в Новосибирске Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха прекращено, так как его действия по выдаче "спецпропусков" не затронули ничьих интересов, сообщает управление СК РФ по региону.

Экономика «Тинькофф» инвестирует до €25 млн в стартап для рынков Европы TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») планирует инвестировать €25 млн в создание финтех-компании, ориентированной на розничных клиентов в странах Европы, за исключением СНГ, следует из раскрытия группы на Лондонской фондовой бирже.

Политика ГД приняла закон о звании ветерана для военных в Крыму и Севастополе Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, которым распространяется возможность присвоения звания "Ветеран военной службы" военнослужащим, проходившим военную службу в Вооруженных Силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав РФ.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Транспорт В России предложили изменить правила использования шипованных шин Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.

Политика Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Политика Кремль отреагировал на решение сената США по импичменту Трампа Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на решение американского сената оправдать главу США Дональда Трамп по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса.

Авто Новый BMW 4-Series получит огромную решетку радиатора Понервничать фанатов марки в очередной раз заставили в октябре 2019 года, когда просочившиеся фотографии показали, что решетка радиатора нового BMW dsukzlbn пара выхлопных отверстий на маленьком звездолете.

Происшествия Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20 Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.

Шоу-бизнес Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо Сама Ольга Кабо называет Нелли Кобзон не иначе, как великолепной, и с большим почтением относится к семье ныне покойного народного артиста СССР.