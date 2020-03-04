Политика
РИА НовостиКремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
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Общество
Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве
Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён
Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы
Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы».
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Экономика
ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Лукашенко пообещал продолжить покупать нефть у России
Белоруссия продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками данного вида топлива.
Футбол
У матери Роналду случился инсульт
Отмечается, что если бы матери футболиста не оказали оперативную помощь, последствиями могли стать нарушение речи или парализация.
Общество
Госдума стимулирует вклады в негосударственные пенсионные фонды
Законопроект о негосударственных пенсионных фондах улучшит благосостояние людей предпенсионного возраста.
Политика
В РПЦ считают, что «заходить внутрь семьи государство не должно»
«Заходить внутрь семьи государство не должно», — считает представитель Церкви.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в твиттере видео, на котором он танцует под трек группы Little Big "Faradenza".
Кино
Фильм «Прощание со Сталиным» получил прокатное удостоверение в России
Министерство культуры выдало прокатное удостоверение с 5 марта картине Сергея Лозницы "Прощание со Сталиным" ("Государственные похороны"), сообщили в пресс-службе ведомства.
Происшествия
В подмосковном детском саду дети отравились крысиным ядом
Пять детей в детском саду Подмосковья съели оставленный без присмотра крысиный яд, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Отмечается, что в ЦПВС имеются доказательства неудавшейся провокации террористов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" с использованием химического оружия в восточной части зоны деэскалации Идлиб.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева считает подлостью ее замену на Бузову на премии Муз-ТВ
Премию Муз-ТВ в этом году будет вести не Лера Кудрявцева, как это было уже много лет подряд.
Армия и оружие
Первый женский экипаж патрульного катера появился в Петербурге
В Объединенный учебный центр ВМФ России, расположенный в Петербурге, прибыл экспериментальный женский экипаж патрульного катера «Раптор».
Авто
BMW обновила свой фирменный логотип
BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
Происшествия
В Ингушетии силовики ликвидировали члена бандподполья
Силовики ликвидировали в Ингушетии члена бандподполья в ходе проведения спецоперации.
Кино
Студия Дж. Дж. Абрамса создаст триллер «Пинкертон» для Warner Bros
Сценаристом проекта выступает Дэниел Кейси, который до этого работал с Абрамсом над триллером «Кловерфилд, 10», а также создал сюжет грядущего «Форсажа 9». Данная картина представляет собой лишь первый проект в рамках пятилетнего соглашения студии Абрамса с Warner Bros.
Армия и оружие
СК заочно предъявил обвинение еще одному командиру бригады ВСУ
Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение по уголовному делу об обстреле жителей Донбасса еще одному командиру ракетной бригады Вооруженных сил Украины - Федору Ярошевичу.
Общество
В Думе поддержали поправку к Конституции о пенсиях
Думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции России о пенсиях.
Происшествия
Сторонники Навального обратились в ЕСПЧ из-за обысков
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Космос
Проект SETI@home по поиску инопланетян завершен
Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.