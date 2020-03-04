Политика

РИА НовостиРИА НовостиКремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
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Кремль проанализирует решение суда по делу МН17

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Отмечается, что если бы матери футболиста не оказали оперативную помощь, последствиями могли стать нарушение речи или парализация.
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Законопроект о негосударственных пенсионных фондах улучшит благосостояние людей предпенсионного возраста.
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Идея распределенных вычислений в середине 1990-х годов казалась фантастической, однако спустя четыре года Геди с коллегами завершили разработку софта и запустили проект SETI@home, который официально стартовал 17 мая 1999 года.
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