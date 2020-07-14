Политика

РИА НовостиРИА НовостиКремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле заявили, что с пониманием отнеслись к эмоциям хабаровчан из-за ареста Фургала

Интерфакс06:16
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 17:19, Ашберн
Политика

Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым по новому трубопроводу

Газета.Ru 16:14
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Общество

Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами.
Газета.Ru 13:30
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Общество

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк снялась в рекламной кампании вместе с сыном Элизабет Херли

Ирина Шейк и сын Элизабет Херли Дэмиан еще до карантина снялись в рекламной фотосессии бренда Pat McGrath Labs.
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Происшествия

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Происшествия

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В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru вчера в 06:14
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Общество

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РБК 16:15
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Рабочие, занимавшиеся укладкой плитки и бордюров, устроили массовую драку на Чертановской улице на юге Москвы.
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Политика

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

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РБК 06:37
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Общество

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Общество

Прокуратура Омска обвиняет в экстремизме 72-летнего социалиста

Соратники обвиняемого сообщили редакции «Новая газета», что в квартире Бесхлебного прошел обыск.
ИА Красная Весна 16:58
Общество

В Белоруссии начались протесты после отстранения кандидатов от выборов

РБК 14:14
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Футбол

«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу

Секретарь аргентинского «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне сообщил, что клуб продолжает переговоры с московским ЦСКА о переходе форварда Адольфо Гайча.
RT на русском 13:55
Происшествия

Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден

Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.
ТАСС 16:24
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Шоу-бизнес

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Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
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Газета.Ru 07:16
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Политика

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Общество

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Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
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