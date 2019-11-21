Политика
Lenta.ruКремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 21 ноября.
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с чего всё началось
Жестокое убийство человека в Сирии в 2017 году не имеет отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС05:02
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Общество
Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Общество
Назван простой способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
Включение в рацион бобов, чечевицы и гороха снижает риск возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Политика
Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
Политика
Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Армия и оружие
В МИД России пообещали следить за действиями НАТО в космосе
Заявления о признании космоса новой оперативной сферой НАТО вызывают тревогу, Россия будет внимательно следить за выполнением заверений альянса об отсутствии намерений размещать оружие в космосе.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Авто
Hyundai запатентовала в России новый кроссовер Hyundai Venue
Корейский автопроизводитель Hyundai запатентовал в России дизайн нового кроссовера Hyundai Palisade.
Гаджеты
В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с 4G
В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с поддержкой мобильной связи 4G.
Технологии
В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Кино
Netflix выпустит сиквел сериала «Викинги»
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы
Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Шоу-бизнес
Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна
Общество
Сбербанк извинился за пароль с призывом убивать евреев
Клиент Сбербанка получил от кредитной организации сообщение с паролем CRYVKILLJEWS. Расшифровать его можно как «Плачь, убивай евреев».
Кино
Драма «Аббатство Даунтон» вышла в мировой прокат: рецензия
Шоу-бизнес
«Дети-амфибии»: Максим Галкин произвел фурор, показав увлечения детей
Максим Галкин поделился с поклонниками видеороликом, где их с Аллой Пугачевой дети, Лиза и Гарри, занимаются подводным плаванием.
Общество
Частный детектив из Германии просится на суд по делу МН17
Своё расследование Реш вёл с 2014 года, а через год швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла его банковскую ячейку и забрала документы по делу, которые детективу до сих пор так и не вернули.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Единоборства
Глава WBC раскритиковал Сергея Ковалёва
Маурисио Сулейман, являющийся главой WBC, подверг жёсткой критике российского боксёра Сергея Ковалёва.
Гаджеты
Новый смартфон Vivo S1 Pro оборудован квадрокамерой с 48-Мп сенсором
Сзади установлена четверная камера с модулями на 48 млн (f/1,8) и 8 млн (f/2,2) пикселей, а также парой 2-мегапиксельных сенсоров (f/2,4). Дактилоскопический сканер встроен в область дисплея.
Здоровье
Детскому врачу Каабаку разрешили пересадить почки близнецам с Сахалина
Врач Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей (НЦЗД), сможет прооперировать братьев-близнецов с Сахалина, которым требуется пересадка почек.
Футбол
Дриусси назвал Кокорина великолепным футболистом
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла слухи о смерти Анастасии и разводе с мужем
Близкие же Анастасии сообщили, что "с такими друзьями не нужны враги" и добавили, что в реальности у Заворотнюк нет друзей, которые могли бы распространять подобные слухи.
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.