Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 21 ноября.
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с чего всё началось

Песков: снятое на видео жестокое убийство в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

Жестокое убийство человека в Сирии в 2017 году не имеет отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС05:02

Подробнее о событии

«Не имеет отношения к российской операции»: в Кремле ответили на расследование «Новой» о бойцах «ЧВК Вагнера», казнивших сирийца

Новая газета06:24

Песков прокомментировал видео казни дезертира сирийской армии

Взгляд.ру05:02

Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России

РБК05:56

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

РИА Новости05:15

Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru05:11

Песков: снятое на видео жестокое убийство в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

ТАСС05:02

Песков прокомментировал опубликованное в СМИ видео убийства человека

RT на русском05:56
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Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
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Общество

Назван простой способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Включение в рацион бобов, чечевицы и гороха снижает риск возникновения различных сердечно-сосудистых заболеваний.
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Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ 16:28
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Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
РИА Новости 09:30
Политика

Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Газета.Ru 20:23
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В МИД России пообещали следить за действиями НАТО в космосе

Заявления о признании космоса новой оперативной сферой НАТО вызывают тревогу, Россия будет внимательно следить за выполнением заверений альянса об отсутствии намерений размещать оружие в космосе.
RT на русском 08:16
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

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Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru 09:57
Авто

Hyundai запатентовала в России новый кроссовер Hyundai Venue

Корейский автопроизводитель Hyundai запатентовал в России дизайн нового кроссовера Hyundai Palisade.
Автоновости дня 08:52
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В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с 4G

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с поддержкой мобильной связи 4G.
Актуальные Новости 18:09
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В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов

ФАН вчера в 19:25
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС 08:11
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Netflix выпустит сиквел сериала «Викинги»

VSE42.RU вчера в 05:53
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Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы

Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Московский Комсомолец 04:25
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM 10:58
Шоу-бизнес

Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна

ФедералПресс 18:57
Общество

Сбербанк извинился за пароль с призывом убивать евреев

Клиент Сбербанка получил от кредитной организации сообщение с паролем CRYVKILLJEWS. Расшифровать его можно как «Плачь, убивай евреев».
Gazeta.SPb 06:43
Кино

Драма «Аббатство Даунтон» вышла в мировой прокат: рецензия

Газета Metro 11:02
Шоу-бизнес

«Дети-амфибии»: Максим Галкин произвел фурор, показав увлечения детей

Максим Галкин поделился с поклонниками видеороликом, где их с Аллой Пугачевой дети, Лиза и Гарри, занимаются подводным плаванием.
7Дней.ру 16:03
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ 14:21
Общество

Частный детектив из Германии просится на суд по делу МН17

Своё расследование Реш вёл с 2014 года, а через год швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла его банковскую ячейку и забрала документы по делу, которые детективу до сих пор так и не вернули.
News.ru 16:00
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
ТАСС 06:50
Единоборства

Глава WBC раскритиковал Сергея Ковалёва

Маурисио Сулейман, являющийся главой WBC, подверг жёсткой критике российского боксёра Сергея Ковалёва.
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На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

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Новый смартфон Vivo S1 Pro оборудован квадрокамерой с 48-Мп сенсором

Сзади установлена четверная камера с модулями на 48 млн (f/1,8) и 8 млн (f/2,2) пикселей, а также парой 2-мегапиксельных сенсоров (f/2,4). Дактилоскопический сканер встроен в область дисплея.
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Здоровье

Детскому врачу Каабаку разрешили пересадить почки близнецам с Сахалина

Врач Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей (НЦЗД), сможет прооперировать братьев-близнецов с Сахалина, которым требуется пересадка почек.
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Футбол

Дриусси назвал Кокорина великолепным футболистом

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Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона

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Семья Заворотнюк опровергла слухи о смерти Анастасии и разводе с мужем

Близкие же Анастасии сообщили, что "с такими друзьями не нужны враги" и добавили, что в реальности у Заворотнюк нет друзей, которые могли бы распространять подобные слухи.
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Политика

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
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