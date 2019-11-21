Жестокое убийство человека в Сирии в 2017 году не имеет отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 21 ноября.

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