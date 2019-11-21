Политика
Lenta.ruКремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 21 ноября.
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с чего всё началось
Жестокое убийство человека в Сирии в 2017 году не имеет отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС05:02
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Футбол
Российский футболист пропал в Турции
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
У студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска, были суицидальные наклонности.
Происшествия
Тело 17-летнего подростка обнаружили во дворе 16-этажки в Чите
Тело 17-летнего подростка обнаружили очевидцы 21 ноября около 21:00 во дворе 16-этажки в Чите по адресу ул. Ингодинская, 27.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Происшествия
Танкер под флагом Молдавии сел на мель недалеко от Одессы
Небольшой танкер "Делфи" под флагом Молдавии сильным штормом сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Кино
Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Экономика
Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Шоу-бизнес
Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Общество
Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО
Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.
Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Гаджеты
L-образная квадрокамера и экран Infinity-O. Потенциальный бестселлер Samsung впервые позирует на больших рендерах
Политика
Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Хоккей
Проворов забил гол в победном матче «Филадельфии» с «Каролиной»
В составе «летчиков» гол забил Иван Проворов. Для российского защитника эта шайба стала пятой в сезоне.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Политика
Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа
Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Экономика
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 22 ноября текущего года, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Политика
Испания открыла расследование в отношении РФ из-за событий в Каталонии
Испанская газета El Pais со ссылкой на собственные источники сообщила о начавшемся расследовании в отношении активности некой группы, которая возможно была связана со спецслужбами России, перед неудавшимся референдумом о независимости Каталонии в октябре 2017 года.
Происшествия
Суд отменил приговор за хищение 319 млн рублей приморскому бизнесмену
Напомним, 21 июня приморский бизнесмен Дроздов был приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу 900 тыс. рублей по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов.
Общество
В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами
На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
Экономика
Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых
"Партнером выступает МТС-банк, который предлагает целевой потребительский кредит на сумму от 3 тыс. до 300 тыс. руб. Ставка — 23% годовых, срок кредитования — от трех месяцев до года", — пишет "Коммерсант".
Происшествия
Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Политика
Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах
Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
Армия и оружие
Российские танки в 2020 году укомплектуют «городской» защитой
Минобороны РФ в 2020 году поставит в войска комплекты дополнительной защиты танков и боевых машин, чтобы те могли эффективнее применяться в городах.