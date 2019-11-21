Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 21 ноября.
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Песков: снятое на видео жестокое убийство в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

Жестокое убийство человека в Сирии в 2017 году не имеет отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС05:02

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«Не имеет отношения к российской операции»: в Кремле ответили на расследование «Новой» о бойцах «ЧВК Вагнера», казнивших сирийца

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Песков прокомментировал опубликованное в СМИ видео убийства человека

RT на русском05:56

Песков прокомментировал видео казни дезертира сирийской армии

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В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

РИА Новости05:15

Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru05:11

Песков: снятое на видео жестокое убийство в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

ТАСС05:02

Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России

РБК05:56
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Российский футболист пропал в Турции

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В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

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Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

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Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

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РБК 20:46
Экономика

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

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Газета.Ru 18:51
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Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020

CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
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Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась

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Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
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ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

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Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет

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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

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Проворов забил гол в победном матче «Филадельфии» с «Каролиной»

В составе «летчиков» гол забил Иван Проворов. Для российского защитника эта шайба стала пятой в сезоне.
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Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
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«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

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Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
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Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 22 ноября текущего года, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Испания открыла расследование в отношении РФ из-за событий в Каталонии

Испанская газета El Pais со ссылкой на собственные источники сообщила о начавшемся расследовании в отношении активности некой группы, которая возможно была связана со спецслужбами России, перед неудавшимся референдумом о независимости Каталонии в октябре 2017 года.
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Российские танки в 2020 году укомплектуют «городской» защитой

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