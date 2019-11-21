Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 21 ноября.
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Песков: снятое на видео жестокое убийство в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

Жестокое убийство человека в Сирии в 2017 году не имеет отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС05:02

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«Не имеет отношения к российской операции»: в Кремле ответили на расследование «Новой» о бойцах «ЧВК Вагнера», казнивших сирийца

Новая газета06:24

Песков прокомментировал опубликованное в СМИ видео убийства человека

RT на русском05:56

Песков: снятое на видео жестокое убийство в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

ТАСС05:02

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

РИА Новости05:15

Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru05:11

Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России

РБК05:56

Песков прокомментировал видео казни дезертира сирийской армии

Взгляд.ру05:02
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Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
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Аналитик назвала самый выгодный тип автомобилей в России

Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина сравнила расходы на «топливо» и назвала самый выгодный тип автомобиля для россиян.
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Минфин выступил против повышения возраста продажи алкоголя

Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст отвергли депутатскую инициативу о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года.
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Глава Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман возмущён заявлением россиянина Сергея Ковалёва о том, что он не имел шансов на победу в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
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Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

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Американец упал и ударился головой о декорации. После «нокаута» эфир прервался на рекламу, а обоих экспертов удалили из студии.
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Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено

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Российские танки в 2020 году укомплектуют «городской» защитой

Минобороны РФ в 2020 году поставит в войска комплекты дополнительной защиты танков и боевых машин, чтобы те могли эффективнее применяться в городах.
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Власти Кубани хотят запустить электрички в Крым с помощью ГЧП

Кондратьев отметил, что и Крым, и Кубань - фактически один большой черноморский курорт России, и возможность быстро добраться из одного региона в другой только "подогреет" интерес отдыхающих к этому направлению.
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Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

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Рублев и Хачанов вывели Россию в четвертьфинал Кубка Дэвиса

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Наталья нежится в солнечных лучах и выглядит довольной, а ее формы идеальными.
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Киссинджер рассказал о «холодной войне» между США и Китаем

Между США и Китаем развивается «холодная война», считает бывший госсекретарь Штатов Генри Киссинджер.
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Происшествия

В небе над Лос-Анджелесом пролетел горящий Boeing

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Общество

В США российского программиста приговорили к четырем годам тюрьмы

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам тюрьмы российского программиста Станислава Лисова, признавшего вину в совершении хакерских атак.
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Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

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Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел

На Марсе есть пчелы и змеи, уверен американский энтомолог Уильям Ромозер - он установил это по фотографиям марсоходов.
Газета.Ru вчера в 03:32
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Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ 16:28
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Перечислены пять опасных лекарств из домашней аптечки

Медиками перечислены пять опасных лекарств из домашней аптечки, от которых разумнее избавиться.
Актуальные Новости вчера в 00:20
Армия и оружие

Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»

Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости 21:18
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
РИА Новости 02:55
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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Авто

Блогеры оценили новую Lada Vesta с вариатором

Несколько автомобильных СМИ уже успели протестировать модель, но так и не смогли оценить надежность новой трансмиссии — на тест-драйв отводилось всего 2 дня.
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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
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В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с 4G

В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 220 с поддержкой мобильной связи 4G.
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В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
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«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Газета.Ru 10:59
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Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
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Начались продажи конкурента Toyota Highlander от General Motors

По сути автомобиль является прямым конкурентом Toyota Highlander.
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