Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 21 ноября.
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Песков: снятое на видео жестокое убийство в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

Жестокое убийство человека в Сирии в 2017 году не имеет отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС05:02

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«Не имеет отношения к российской операции»: в Кремле ответили на расследование «Новой» о бойцах «ЧВК Вагнера», казнивших сирийца

Новая газета06:24

Песков прокомментировал опубликованное в СМИ видео убийства человека

RT на русском05:56

Песков: снятое на видео жестокое убийство в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

ТАСС05:02

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

РИА Новости05:15

Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru05:11

Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России

РБК05:56

Песков прокомментировал видео казни дезертира сирийской армии

Взгляд.ру05:02
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В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

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Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
VSE42.RU 00:20
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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета 12:35
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Ведомости 07:17
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik вчера в 13:03
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Политика

Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа

Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 08:23
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
RT на русском 06:14
Общество

Минздрав отложил решение ввести новые правила медосмотра для водителей

Сегодня в 14 часов 22 минуты по Московскому времени, замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай в своем канале Телеграм сообщил, что введение новой системы медосмотра водителей откладывается.
СоцИнформБюро 08:13
Игры

Первый трейлер Half-Life: Alyx подтвердил дату выхода игры

Компания Valve опубликовала первый трейлер предстоящей игры Half-Life: Alyx. Ролик был выложен 21 ноября на YouTube-канале компании.
REGNUM 14:44
Интернет

Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои публикации

В компании Twitter дали пользователям возможность скрывать ответы других пользователей на твитты.
Комсомольская правда 13:39
Общество

Кирилл Руки-Базуки показал результат операции

Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Bimru.ru 04:07
Политика

Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой переворота

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой переворота.
RT на русском 14:20
Армия и оружие

В Турции рассказали о зоне безопасности на севере Сирии

На севере Сирии создана зона безопасности длиной 145 километров и шириной 30 километров, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
РИА Новости 03:32
Кино

В сети появился второй трейлер мюзикла «Кошки»

Голливудская киностудия Universal Pictures выпустила следующий трейлер к фильму «Кошки», который покажут на российских экранах 2 января 2020 года.
Портал Субкультура 14:28
Происшествия

Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков

В Санкт-Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова, сообщает «Фонтанка».
РБК вчера в 14:36
Общество

Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы

Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Lenta.ru 09:19
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Армия и оружие

В Сирии у ЧВК и террористов идёт свой счёт на зверства

В четверг в СМИ появилось видео, на котором люди в камуфляже убивают и расчленяют человека, похожего на араба.
Национальная служба новостей 07:07
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Коммерсантъ 14:21
Политика

Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 09:32
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
РИА Новости вчера в 22:55
Происшествия

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани

Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Интерфакс 13:03
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

ТВ Центр 10:38
Армия и оружие

В МИД России пообещали следить за действиями НАТО в космосе

Заявления о признании космоса новой оперативной сферой НАТО вызывают тревогу, Россия будет внимательно следить за выполнением заверений альянса об отсутствии намерений размещать оружие в космосе.
RT на русском 08:16
Политика

Вучич подтвердил намерение посетить Россию 4 декабря

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил намерение совершить визит в Россию 4 декабря.
RT на русском 05:35
Политика

Несколько тысяч человек вышли на митинг в годовщину начала Евромайдана

РБК 15:27
Общество

Архив Колчака был продан более чем за три миллиона евро

Вести.Ru 14:46
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Влашич тренируется в общей группе ЦСКА

Bookmaker-ratings.ru 09:39
Общество

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
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