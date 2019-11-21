Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 21 ноября.
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Песков: снятое на видео жестокое убийство в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

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«Не имеет отношения к российской операции»: в Кремле ответили на расследование «Новой» о бойцах «ЧВК Вагнера», казнивших сирийца

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Песков: снятое на видео жестокое убийство в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

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