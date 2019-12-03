Политика
Lenta.ruКремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить52
Эта информация - она такая достаточно обезличенная, непонятно, откуда она взялась, непонятно, насколько можно считать эту информацию достоверной. Мы ориентируемся на заявления, в том числе и публичные, турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 04:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить российский Су-24
Московский Комсомолец04:58
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Междугородний автобус перевернулся в Воронежской области
Междугородний автобус с пассажирами перевернулся в Воронежской области днём 3 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Происшествия
Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео
Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.
Экономика
Хай-чек: средняя цена лекарств в России за год выросла на 7%
В октябре средняя цена проданного препарата выросла на 6,9% относительно того же месяца прошлого года, впервые превысив 200 рублей.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Футбол
Егоров: арбитр Волошин верно засчитал гол «Арсенала» в ворота ЦСКА
Главный арбитр Николай Волошин принял верное решение, засчитав гол тульского "Арсенала" в ворота ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Авто
Найден «Запорожец» с пробегом в 121 километр
В 2018 году Запорожец с пробегом в 107 километров обрёл нового владельца.
Политика
Саммит НАТО встречают протестами
СМИ отмечают напряженную обстановку: в Лондоне в эти дни пройдут протесты, а на днях не лучшее положение дел в альянсе признали и его участники.
Происшествия
Консульство РФ подтвердило факт убийства россиянки в Испании
Музыка
Названы самые популярные музыканты десятилетия в Spotify
Музыкальный сервис Spotify назвал самых популярных исполнителей десятилетия.
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Энергетика
«Сила Сибири»: почему России повезло, а Австралии нет
Сегодня с участием (в режиме телемоста) Владимира Путина и Си Цзиньпина был проведено торжественное открытие газопровода "Сила Сибири", по которому российский газ будет поступать в КНР.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Политика
Трамп назвал оскорбительными слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Футбол
Со следующего сезона количество групп ПФЛ сократится до четырех
Будет сохранено общее количество команд; — Победители каждой из 4 групп ежегодно выходят в ФНЛ — 4 команды выбывают (из ФНЛ в ПФЛ — 4 команды); — Команды из группы "Восток" включаются в существующие группы "Центр", "Запад" и "Урал-Приволжье"; — В каждую из 3 новых групп добавляются по 2 команды из действующей группы "Восток".
Кино
Кит Харингтон рассказал, почему Сноу убил Дейенерис
Кит Харингтон, больше известный по роли Джона Сноу в популярном сериале «Игра престолов», рассказал, почему его герой убил свою возлюбленную Дейенерис Таргариен в финальном эпизоде.
Политика
Прокуроры подозревают разведку РФ в причастности к убийству грузина в ФРГ
Ранее издание Spiegel писало, что задержанный по подозрению в убийстве Хангошвили россиянин Вадим Соколов может быть связан с разведкой РФ.
Политика
Путин подписал закон о признании физлиц иностранными агентами
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические лица могут получить статус иностранного агента.
Экономика
Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году
По мнению министра, слова которого цитирует БЕЛТА, на целевое соотношение зарплат в регионах республики не дал выйти ускоренный рост оплаты труда в экономике.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло начала всерьёз осуществлять своё решение сменить пол.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Общество
ГИБДД исключит из экзамена на права «площадку»
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.