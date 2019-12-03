Эта информация - она такая достаточно обезличенная, непонятно, откуда она взялась, непонятно, насколько можно считать эту информацию достоверной. Мы ориентируемся на заявления, в том числе и публичные, турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета.

В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Политика СБ Украины объявила Цемаха в розыск Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".

Политика Макрон заявил о необходимости стратегического диалога с Россией Французский президент Эммануэль Макрон на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о необходимости налаживания стратегического диалога с Россией.

Политика Трамп обвинил Обаму в решении Турции купить С-400 14 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт с США на фоне закупок С-400 у РФ будет в скором времени разрешен.

Политика Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.

Хоккей Хоккей. Определен состав сборной России на домашний этап Евротура Штаб национальной сборной России по хоккею определился с составом на предстоящий домашний этап Евротура, большая часть матчей которого будет проходить в Москве на "ЦСКА Арене".

Происшествия Мошенник подделал российскую границу под Выборгом и обманул нелегалов Как сообщила пресс-служба пограничного управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 ноября в Выборгском районе задержали четверых выходцев из Южной Азии и сопровождавшего их проводника – уроженца одной из стран СНГ.

Транспорт Проезд в московском метро подорожает По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.

Здоровье 41-летняя жительница Коломны родила девятого ребенка На днях стало известно, что в конце ноября 41-летняя жительница Коломны в девятый раз стала матерью.

Общество Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Энергетика Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.

Здоровье Определен подрядчик на проектирование поликлиники в Коломне Контракт на проектирование поликлинического учреждения на 600 посещений в смену в Коломне заключен с ООО «Техноконцепт».