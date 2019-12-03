Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
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Дмитрий Песков
Эта информация - она такая достаточно обезличенная, непонятно, откуда она взялась, непонятно, насколько можно считать эту информацию достоверной. Мы ориентируемся на заявления, в том числе и публичные, турецкой стороны о том, что другие люди давали команду на уничтожение российского самолета.
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