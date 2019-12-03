Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
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В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

РИА Новости07:56

Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

Lenta.ru06:16

Отдавал ли Эрдоган приказ сбить российский Су-24

Независимая газетавчера в 12:15

В Кремле не поверили, что Эрдоган лично отдал приказ об атаке на российский Су-24

Интерфакс05:17

Песков: Россия не верит слухам о том, что Эрдоган приказал атаковать Су-24 в 2015 году

ТАСС05:03

Президент Турции, по некоторым данным, лично отдавал приказ об ударе по российскому истребителю Су-24

Эхо Москвы02:30

Кремль не верит в причастность Эрдогана к атаке на Су-24 в 2015 году

Известия06:03
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Проезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля

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Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2900 пунктов впервые с 1 ноября 2019 года.
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В прокат выходит военная драма «Ржев»

Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
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Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
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С 13 декабря игроки Red Dead Online смогут стать самогонщиками

Rockstar поделилась подробностями следующего крупного обновления Red Dead Online, которое выйдет уже 13 декабря.
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Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев подтвердил вызов на бой российского бойца ММА Александра Емельяненко.
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Политика

Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
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Общество

США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования.
Lenta.ru 11:11
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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

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В отношении США Китай введет санкции

В ответ на принятие с США закона, касающегося Гонконга, Китайская народная республика ввела против американцев санкции.
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Ранее Эйвери рассказал, как по ходу сезона-2006/07 тренер «пнул» его.
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Назначены арбитры на матчи 19-го тура РПЛ

В РПЛ назвали арбитров, которые будут работать на играх 19-го тура. На трех матчах планируется задействовать видеосистему VAR.
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Американский ведущий оценил уровень влияния Путина на США

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) заявил, что президент России Владимир Путин ненавидит США меньше, чем некоторые американские журналисты либерального толка.
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В Подмосковье в жилом доме произошел взрыв газа

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Ольга Бузова на сцене перепутала фамилию Льва Лещенко

Получившая пару статуэток на музыкальной премии певица попала в неловкую ситуацию, когда оказалась на сцене после народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
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10 самых атмосферных баров в играх

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Угрозы взрывов судов Москвы поступают из-за рубежа

Отмечается, что источник звонков поступает из-за границы. По данным СМИ, предположительно сообщения поступают с территории Украины.
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Слуцкий провёл прощальный обед с футболистами «Витесса»

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Трамп обвинил администрацию Обамы в том, что Турция закупила С-400

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РИА Новости 06:02
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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