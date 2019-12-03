Политика
Lenta.ruКремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
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Уфолог обнаружил на снимках Марса ископаемую рыбу
Происшествия
Отец семейства в Татарстане зарезал бывшую жену и двух детей
Как стало известно РЕН ТВ, в Татарстане мужчина в состоянии опьянения устроил поножовщину.
Транспорт
Проезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля
Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 1 февраля 2020 года в среднем на 3%. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
Происшествия
ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах
Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
Кино
Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
Политика
В Германии задержали фигуранта украинского «газового дела», пишут СМИ
Фигурант "газового дела" и экс-депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко задержан в Германии, сообщило во вторник издание Liga.net со ссылкой на источник в украинской Генпрокуратуре.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Экономика
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2900 пунктов впервые с 1 ноября 2019 года.
Кино
В прокат выходит военная драма «Ржев»
Фильм «Ржев» выходит на финишную прямую. Эта премьера – последняя перед выходом картины в широкий прокат.
Происшествия
Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100
Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.
Технологии
С 13 декабря игроки Red Dead Online смогут стать самогонщиками
Rockstar поделилась подробностями следующего крупного обновления Red Dead Online, которое выйдет уже 13 декабря.
Единоборства
Олимпийский чемпион Чахкиев подтвердил вызов Емельяненко на бой
Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев подтвердил вызов на бой российского бойца ММА Александра Емельяненко.
Политика
Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
Общество
США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования.
Политика
В отношении США Китай введет санкции
В ответ на принятие с США закона, касающегося Гонконга, Китайская народная республика ввела против американцев санкции.
Хоккей
Шон Эйвери: «У Кроуфорда было полное право бить меня по заднице»
Ранее Эйвери рассказал, как по ходу сезона-2006/07 тренер «пнул» его.
Футбол
Назначены арбитры на матчи 19-го тура РПЛ
В РПЛ назвали арбитров, которые будут работать на играх 19-го тура. На трех матчах планируется задействовать видеосистему VAR.
Политика
Американский ведущий оценил уровень влияния Путина на США
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) заявил, что президент России Владимир Путин ненавидит США меньше, чем некоторые американские журналисты либерального толка.
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло авиаудар по лагерю беженцев в Сирии
Шоу-бизнес
Ольга Бузова на сцене перепутала фамилию Льва Лещенко
Получившая пару статуэток на музыкальной премии певица попала в неловкую ситуацию, когда оказалась на сцене после народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
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10 самых атмосферных баров в играх
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Происшествия
Угрозы взрывов судов Москвы поступают из-за рубежа
Отмечается, что источник звонков поступает из-за границы. По данным СМИ, предположительно сообщения поступают с территории Украины.
Футбол
Слуцкий провёл прощальный обед с футболистами «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий провёл прощальный обед с футболистами «Витесса».
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Политика
Bild: США готовят санкции против «Северного потока-2»
Ранее НСН писала, что конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год.
Политика
Трамп обвинил администрацию Обамы в том, что Турция закупила С-400
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").