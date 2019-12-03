Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
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В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

РИА Новости07:56

Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

Lenta.ru06:16

Кремль не верит в причастность Эрдогана к атаке на Су-24 в 2015 году

Известия06:03

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Песков: Россия не верит слухам о том, что Эрдоган приказал атаковать Су-24 в 2015 году

ТАСС05:03

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Отдавал ли Эрдоган приказ сбить российский Су-24

Независимая газетавчера в 12:15
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