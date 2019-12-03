Политика
Lenta.ruКремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
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Политика
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Наука
Ученые выяснили, какая часть женской груди больше привлекает взгляд
Используя технологию отслеживания глаз, ученые определи, на какую часть женской груди больше всего смотрят оба пола.
Происшествия
Взрыв газа разрушил дом под Белгородом, есть пострадавшие
В результате взрыва бытового газа разрушена стена многоквартирного дома в белгородском поселке Яковлево.
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Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти
Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
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500 лет опыта деда Мороза при производстве металлических листов
Доктор Райнхард Лааг расскажет о 500-летней истории обработки металла в Рудных горах, где расположен завод Ауэрхаммер, о дальнейшем развитии старейшего промышленного предприятия Саксонии в диджитализированном будущем и о том, как решаются на вызовы процессов промышленного развития в глобализированном мире.
Общество
Посольство США назвало заявление МИДа по Уилану «фактически неверным»
Посольство США ответило на заявление МИД России о том, что все жалобы на издевательства и угрозу для жизни гражданина Пола Уилана, который находится в СИЗО из-за обвинений в шпионаже, являются симуляцией.
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С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Футбол
В Тверской области планируют возродить профессиональный футбол
Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
Политика
На Украине задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя
В украинском пункте пропуска "Каланчак" на границе с Крымом был задержан член регионального политического совета Севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 2 декабря, запустили в режиме телемоста газопровод «Сила Сибири».
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Армия и оружие
СМИ: китайский истребитель пятого поколения дешевле российских Су-57 и Су-35
Музыка
Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве
Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Кино
Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
Политика
Госдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата»
Возможность расширения «нормандского формата» является темой идущих сейчас дискуссий, заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете сената по международным делам.
Политика
Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Политика
Украина решила бороться с российской энергоэкспансией
Депутаты Верховной Рады создали межфракционное объединение, целью которого станет борьба с «энергоэкспансией России».
Шоу-бизнес
Мария Голубкина в кружевных чулках показала естественную красоту
Злопыхатели принялись судачить о лишних килограммах звезды, однако поклонники заступились за нее: так и должна выглядеть в 46 лет женщина, которая не пытается молодиться и не стесняется быть естественной.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
Армия и оружие
Путин сообщил об оснащенности ВМФ современным оружием на 68%
Военно-морской флот (ВМФ) России оснащен современным вооружением на 68%, сообщил президент России Владимир Путин во время совещания в Сочи, посвященного государственному оборонному заказу в интересах нужд ВМФ.
Происшествия
Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»
Общество
ГИБДД с октября 2020 года исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках с октября следующего года.
Политика
Трамп обвинил Обаму в решении Турции купить С-400
14 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт с США на фоне закупок С-400 у РФ будет в скором времени разрешен.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Россиянин Олег Никитин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину.
Футбол
Слуцкий провeл прощальный обед с футболистами «Витесса»
Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий организовал прощальный обед для игроков команды из Арнема.
Кино