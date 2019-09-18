Политика
Lenta.ruКремль прокомментировал данные об угрозе срыва нормандского саммита
Представители стран «нормандского формата» обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 18 сентября.
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:39, Вашингтон
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Общество
РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста
Руководство РПЦ поручило правозащитному центру Всемирного Русского Народного Собора изучить дела задержанных на акциях протеста в Москве и проверить, не нарушались ли их права в судах, говорится в комментарии Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Интерфакс 07:41
Общество
В Москве атмосферное давление опустилось «до дна»
За 70 лет метеорологи зафиксировали только 2 случая, когда давление опускалось ниже 980 гПа. Последний случай был в 2002 году.
Российская газета 08:26
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева, которая стала женой режиссера Федора Бондарчука, показала подписчикам в Instagram свое свадебное платье.
РИА Новости 07:55
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
RT на русском 01:07
Футбол
«Зенит» начнет матч с «Рубином» с минуты молчания в память о Риксене
Матч 10-го тура РПЛ «Зенит» – «Рубин» начнется с минуты молчания.
Бомбардир.ру 08:36
Технологии
Mediascope начала измерять мобильный интернет по всей России
Исследовательская компания Mediascope расширила свои измерения мобильного интернета до всей России, включая небольшие населенные пункты.
Adindex.ru 16 сентября в 08:59
Политика
Пенс: войска США приведены в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
ИжевскИнфо.РУ 03:55
Армия и оружие
ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
РИА Новости вчера в 12:15
Политика
В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова
В Кремле прокомментировали дело актера Павла Устинова, осужденного за нанесение травмы омоновцу, а также акцию в его поддержку, которая прошла у стен администрации президента.
РИА Новости 09:37
Киберспорт
Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года
Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года».
News.ru 07:55
Интернет
Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию»
Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Происшествия
В Киеве мужчина на метромосту пригрозил его взорвать
В Киеве неизвестный мужчина с «якобы похожими на оружие средствами» пригрозил взорвать метромост.
РБК 10:31
Политика
Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником по национальной безопасности.
РИА Новости 09:30
Игры
Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas
Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.
iReactor 05:05
Армия и оружие
Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе
Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко.
Газета.Ru 08:15
Политика
Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
Газета.Ru 08:54
Происшествия
Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР
ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.
RT на русском 08:56
Здоровье
Онищенко оценил вероятность скачка смертности в России от рака
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний в России.
РИА Новости 08:55
Кино
Facebook запретил рекламу фильма «Маленькие чудовища» в России
Социальная сеть Facebook запретила к показу рекламные ролики фильма «Маленькие чудовища», в том числе, и в принадлежащем ей приложении Instagram, для жителей России.
Фильм Про вчера в 08:18
Технологии
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Происшествия
Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта
Возгорание на екатеринбургском заводе "ВИЗ-Сталь" произошло на месте ремонта подрядчиком.
Российская газета 09:25
Армия и оружие
На Су-57 испытывается новая система связи с криптозащитой
Как рассказал начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер, новая система связи, обмена данными, опознавания и навигации с улучшенной криптозащитой на данный момент проходит испытания на истребителе Су-57.
Военное дело 04:38
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51