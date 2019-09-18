Представители стран «нормандского формата» обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 18 сентября.

Происшествия Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.

Общество РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста Руководство РПЦ поручило правозащитному центру Всемирного Русского Народного Собора изучить дела задержанных на акциях протеста в Москве и проверить, не нарушались ли их права в судах, говорится в комментарии Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Общество В Москве атмосферное давление опустилось «до дна» За 70 лет метеорологи зафиксировали только 2 случая, когда давление опускалось ниже 980 гПа. Последний случай был в 2002 году.

Шоу-бизнес Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком Актриса Паулина Андреева, которая стала женой режиссера Федора Бондарчука, показала подписчикам в Instagram свое свадебное платье.

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Политика Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.

Технологии Mediascope начала измерять мобильный интернет по всей России Исследовательская компания Mediascope расширила свои измерения мобильного интернета до всей России, включая небольшие населенные пункты.

Политика Пенс: войска США приведены в боевую готовность Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Политика В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова В Кремле прокомментировали дело актера Павла Устинова, осужденного за нанесение травмы омоновцу, а также акцию в его поддержку, которая прошла у стен администрации президента.

Киберспорт Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года».

Интернет Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию» Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.

Происшествия В Киеве мужчина на метромосту пригрозил его взорвать В Киеве неизвестный мужчина с «якобы похожими на оружие средствами» пригрозил взорвать метромост.

Политика Трамп назначил нового советника по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником по национальной безопасности.

Игры Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.

Армия и оружие Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко.

Политика Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Происшествия Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.

Здоровье Онищенко оценил вероятность скачка смертности в России от рака Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний в России.

Кино Facebook запретил рекламу фильма «Маленькие чудовища» в России Социальная сеть Facebook запретила к показу рекламные ролики фильма «Маленькие чудовища», в том числе, и в принадлежащем ей приложении Instagram, для жителей России.

Технологии В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.

Армия и оружие На Су-57 испытывается новая система связи с криптозащитой Как рассказал начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер, новая система связи, обмена данными, опознавания и навигации с улучшенной криптозащитой на данный момент проходит испытания на истребителе Су-57.