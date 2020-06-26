Общество

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали дело Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
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Кремль назвал дело Серебренникова поводом проверить учреждения культуры

РБК07:03

Песков назвал дело «Седьмой студии» поводом для анализа расходования госсредств в культуре

ТАСС06:47

Песков: Кремль не комментирует дело «Седьмой студии», но в курсе мнений деятелей культуры по этому вопросу

Эхо Москвы06:30

Песков назвал дело Серебренникова поводом для проверки учреждений культуры

Интерфакс06:10

В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

RT на русском05:56

Песков отказался комментировать дело «Седьмой студии»

Газета.Ru05:45

Кремль прокомментировал дело Серебренникова

РИА Новости05:59
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:56, Ашберн
Здоровье

Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета

Эндокринолог рассказала СМИ о самом первом признаке сахарного диабета.
Evo-rus.com вчера в 07:10
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
3K
Политика

Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил

Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
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Авто

Volkswagen начал поставки нового Polo российским дилерам

Компания Volkswagen начала официальные поставки лифтбека Polo нового поколения российским дилерам.
AutoNews 06:02
Общество

Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом

Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
REGNUM 03:39
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Общество

Голикова сообщила о выявлении за сутки 6800 случаев коронавируса

В России в течение суток подтвердили 6800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:17
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Культура

Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане

Одним из глaвных прaздничных мeрoприятий в чeсть 75-й гoдoвщины Великой Победы стал грандиозный Концерт на Мамаевом кургане в городе Волгограде.
Evo-rus.com 05:11
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Политика

Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии

Ранее Лукашенко уже обвинял Россию во вмешательстве в дела Белоруссии.
Компания вчера в 08:30
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Экономика

С 1 июля повысят тарифы на услуги ЖКХ в Ростовской области

Через неделю, с 1 июля в Ростовской области начнут действовать новые тарифы на услуги ЖКХ.
Kursk.com 24 июня в 15:22
413
Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
1K
Экономика

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
2
Наука

Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета выяснили, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно быстро уничтожить коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 00:21
237
Общество

СМИ: Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику

Продюсера Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:43
9
Происшествия

В Нижнем Новгороде загорелся литературный музей Горького

Пожар произошел в литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом РБК сообщили в областном главке МЧС.
РБК вчера в 11:42
32
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
747
Технологии

В Google Play обнаружили 47 игр с троянами

47 приложений-игр в магазине приложений Google Play являются троянами HiddenAds, обнаружила компания Avast.
Коммерсантъ 06:53
2
Политика

Саакашвили назвал преимущества России перед Украиной

Разработка реформы таможенной системы и предложения по дерегуляции в бизнесе были основными задачами, которые поставил перед Саакашвили президент Украины Владимир Зеленский во время назначения.
РБК 00:35
247
Общество

Москвичи-противники обнуления смогут митинговать в «Сокольниках»

Уже придуман лозунг: «Мы не голосовали за обнуление Путина!».
Вести Подмосковья 06:40
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Происшествия

Появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы

Видео, на котором запечатлено, как солдат срочной службы разбивает стёкла машины ФСО на Красной площади в столице, появилось в Сети.
News.ru вчера в 18:07
9
Политика

Шария вызвали на допрос по уголовному делу об отмывании денег

Лидера одноименной «Партии Шария» вызывают на допрос 3 июля по уголовному производству по статье 209 УК — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Rusvesna.su 04:54
Общество

Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств.
Lenta.ru 07:19
2
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Общество

Туристам предложили бесплатный отдых в Италии

Власти итальянского региона Молизе предложили туристам бесплатный отдых.
Профиль вчера в 15:28
Экономика

«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
9
Общество

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

Центризбирком (ЦИК) в своем телеграм-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.
Ведомости 06:56
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Политика

Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня

Газета.Ru 24 июня в 14:24
9
Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака

Популярный российский телеведущий Константин Ивлев официально оформил развод со своей женой после 23 лет совместной жизни.
Ореанда-Новости 06:00
29
Шоу-бизнес

Онкобольного Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк

Российский певец и актер Александр Буйнов после длительного лечения от рака заявил, что хотел бы быть похоронен на кладбище рядом с Анастасией Заворотнюк.
Экономика сегодня 04:51
3
Религия

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Коммерсантъ 05:08
2
Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
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Как работают Яндекс.Новости?
Дело СеребренниковаБольше новостей по теме
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