с чего всё началось

«От Турции рассчитываем получить информацию», – сказал Песков, передает РИА «Новости». В четверг США объявили, что договорились о прекращении огня в Сирии и приостановке операции Турции на 120 часов. Курды, по соглашению, будут выведены за зону безопасности, чего и добивалась Анкара.

Кремль прокомментировал договоренность США и Турции по Сирии

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