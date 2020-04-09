Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКремль прокомментировал фразу Путина про печенегов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 апреля.
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Песков признался, что Путин сам внес в свою речь для выступления пример печенегов и половцев

Комсомольская правда05:56

В Кремле прокомментировали фразу Путина про печенегов и половцев

ТК Звезда05:56

Песков рассказал, откуда взялась фраза Путина про половцев и печенегов

Московский Комсомолец05:49

Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов

Lenta.ru05:50

Песков рассказал, как в выступлении Путина появилась фраза про печенегов

Life.ru05:47

В Кремле объяснили появление печенегов и половцев в выступлении Путина

Газета.Ru05:46

Песков заявил об инициативе Путина использовать в речи фразу про половцев

РБК05:45
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Здоровье

21 случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае

В среду, 9 апреля, стало известно, что в Алтайском крае подтверждено еще три новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 05:34
Экономика

Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян

Lenta.ru 01:31
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

Lenta.ru 04:27
Общество

Губернатор Челябинской области уходит на самоизоляцию

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:18 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер уходит на самоизоляцию.
REGNUM 02:18
Энергетика

В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
REGNUM вчера в 13:42
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Общество

В России число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек

Всего выздоровели 689 человек, за минувшие сутки — 118. Количество летальных случаев достигло 76.
ТагилСити.ру 04:50
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru вчера в 18:10
Происшествия

Маму школьника в Каслинском районе наказали за его фейк о коронавирусе

В отношении мамы 13-летнего школьника в Каслинском районе полицейские составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
Коммерсантъ Челябинск 01:49
Политика

Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:52
Происшествия

На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM 04:17
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Шоу-бизнес

Игорь Николаев передвигается на инвалидной коляске после лечения

Bimru.ru 04:54
Общество

В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей

На очередном совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава Башкирии Радий Хабиров объявил об ужесточении режима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также детей.
Российская газета 05:07
Общество

Оренбургские депутаты одобрили закон о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Право на выплату дается на каждого ребенка возрасте от трех до семи лет.
Orenburg.media 04:14
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

Ведомости вчера в 15:27
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru 07 апреля в 11:56
Происшествия

В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом

Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.
РИА Новости 04:57
Политика

Путин спросил вирусологов о перспективе сокращения нерабочих дней

На совещании по борьбе с распространением коронавируса президент поинтересовался экспертным мнением, можно ли сократить режим нерабочих дней в стране.
Российская газета 07 апреля в 09:43
Шоу-бизнес

Лещенко рассказал, как Малахов заставил его нарушить карантин

Вечерний курьер вчера в 08:59
Авто

Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор

Напомним, что новое поколение кроссовера Ford Explorer уже было представлено в США и Европе.
Тарантас Ньюс вчера в 07:50
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли и Брэд Питт отдадут детей в обычную школу

Анджелина Джоли и Брэд Питт приняли решение совместных детей отдать в обычную школу.
Актуальные Новости 02:48
Гаджеты

LG показала новый дизайн смартфона

В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG называет концепцию 3D Arc Design, где края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке.
News.ru 04:05
Авто

Появились изображения нового Haval H5

Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на издание Autohome, накануне в китайских соцсетях появились первые изображения новинки.
Новые автомобили 05:12
Кино

Автор «Офиса» в новом сериале Netflix отправит Стива Карелла на Луну

Российская газета 05:49
Шоу-бизнес

Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке

В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.
Вокруг ТВ 01:13
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