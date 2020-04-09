Коронавирус
Lenta.ruКремль прокомментировал фразу Путина про печенегов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 апреля.
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Песков признался, что Путин сам внес в свою речь для выступления пример печенегов и половцев
Комсомольская правда05:56
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Здоровье
21 случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае
В среду, 9 апреля, стало известно, что в Алтайском крае подтверждено еще три новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Губернатор Челябинской области уходит на самоизоляцию
Челябинск, 9 апреля 2020, 09:18 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер уходит на самоизоляцию.
Энергетика
В Минэнерго РФ рассказали о готовности России сократить добычу нефти
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча в рамках ОПЕК+ состоится 9 апреля в 17:00 мск.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Общество
В России число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек
Всего выздоровели 689 человек, за минувшие сутки — 118. Количество летальных случаев достигло 76.
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Происшествия
Маму школьника в Каслинском районе наказали за его фейк о коронавирусе
В отношении мамы 13-летнего школьника в Каслинском районе полицейские составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
Политика
Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Общество
В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей
На очередном совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава Башкирии Радий Хабиров объявил об ужесточении режима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также детей.
Общество
Оренбургские депутаты одобрили закон о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Право на выплату дается на каждого ребенка возрасте от трех до семи лет.
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Происшествия
В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом
Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.
Политика
Путин спросил вирусологов о перспективе сокращения нерабочих дней
На совещании по борьбе с распространением коронавируса президент поинтересовался экспертным мнением, можно ли сократить режим нерабочих дней в стране.
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал, как Малахов заставил его нарушить карантин
Авто
Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор
Напомним, что новое поколение кроссовера Ford Explorer уже было представлено в США и Европе.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт отдадут детей в обычную школу
Анджелина Джоли и Брэд Питт приняли решение совместных детей отдать в обычную школу.
Гаджеты
LG показала новый дизайн смартфона
В качестве ещё одного нового элемента дизайна LG называет концепцию 3D Arc Design, где края дисплея и задней части изогнуты симметрично для «более естественного ощущения» в руке.
Авто
Появились изображения нового Haval H5
Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на издание Autohome, накануне в китайских соцсетях появились первые изображения новинки.
Кино
Автор «Офиса» в новом сериале Netflix отправит Стива Карелла на Луну
Шоу-бизнес
Дочери Миллы Йовович спели песню «Антошка» на русском языке
В микроблоге в Instagram старшая дочь Йовович поделилась видео, как они вместе с Дэшиел поют песню «Антошка» на русском языке под аккомпанемент на пианино друга семьи музыканта Криса Бреннера.