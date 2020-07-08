Политика
Газета.RuКремль прокомментировал идею о переносе Дня России на 1 июля
В Кремле не ведется обсуждение новой инициативы о переносе празднования Дня России с 12 июня на 1 июля - основной день голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее такую идею выдвинула член Общественной палаты Ирина Волынец.
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В администрации президента РФ не обсуждают возможность переноса Дня России с 12 июня на 1 июля - дату голосования по поправкам в конституцию. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующую идею.ТАСС06:17
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Песков: Кремль не обсуждает возможность переноса Дня России на 1 июля
Будущее России. Национальные проекты06:02
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