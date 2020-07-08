Политика
Общественная служба новостейКремль прокомментировал идею о переносе Дня России на 1 июля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле возможность переноса Дня России с 12 июня на 1 июля не обсуждается. Напомним, идею изменить дату праздника озвучила председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты России Ирина Волынец.
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с чего всё началось
В администрации президента РФ не обсуждают возможность переноса Дня России с 12 июня на 1 июля - дату голосования по поправкам в конституцию. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующую идею.ТАСС06:17
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Песков: Кремль не обсуждает возможность переноса Дня России на 1 июля
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Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в день преступления звонил в посольство Франции.
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В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
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Газета.Ru вчера в 18:36
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РЖД возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования
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Законодательное собрание Санкт-Петербурга в третьем чтении приняло законопроект, устанавливающий минимальную площадь зала обслуживания точек общественного питания, которым разрешено торговать алкогольной продукцией.
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Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако посоветовал с большим доверием относиться к суду.
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Каталонцев обяжут носить маски на улице из-за всплеска коронавируса
Добавим, что несколько дней назад власти автономного сообщества ограничили въезд и выезд из района Сегрия из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом.
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