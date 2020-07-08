В администрации президента РФ не обсуждают возможность переноса Дня России с 12 июня на 1 июля - дату голосования по поправкам в конституцию. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующую идею.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле возможность переноса Дня России с 12 июня на 1 июля не обсуждается. Напомним, идею изменить дату праздника озвучила председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты России Ирина Волынец.

Кремль прокомментировал идею о переносе Дня России на 1 июля

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