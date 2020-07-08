Политика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейКремль прокомментировал идею о переносе Дня России на 1 июля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле возможность переноса Дня России с 12 июня на 1 июля не обсуждается. Напомним, идею изменить дату праздника озвучила председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты России Ирина Волынец.
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с чего всё началось

Кремль не обсуждает возможность переноса Дня России на 1 июля

В администрации президента РФ не обсуждают возможность переноса Дня России с 12 июня на 1 июля - дату голосования по поправкам в конституцию. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующую идею.
ТАСС06:17

Подробнее о событии

Песков сообщил об отсутствии дискуссии в Кремле о переносе Дня России

РБК06:40

В Кремле отреагировали на предложение перенести День России

RT на русском06:30

Песков: Кремль не обсуждает возможность переноса Дня России на 1 июля

Будущее России. Национальные проекты06:02

В Кремле не обсуждали перенос Дня России на 1 июля

Известия06:20

Кремль не обсуждает возможность переноса Дня России на 1 июля

ТАСС06:17

В Кремле не обсуждают перенос Дня России на 1 июля

Российская газета06:09

Кремль отреагировал на идею перенести День России на 1 июля

Lenta.ru06:27
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Политика

Тимошенко заявила о жестоко обманутых украинцах

Аргументы и Факты вчера в 23:33
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Армия и оружие

Генерал США: Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ

Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Газета.Ru 06:39
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Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 60 человек

Газета.Ru 05:55
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Политика

Иран отказался выплачивать компенсации семьям погибших в сбитом Boeing

Иран отказался выплачивать компенсации семьям украинцев, погибших в сбитом в январе 2020 года украинском Boeing 737.
Lenta.ru 06:26
Экономика

Власти ответили на данные о резком падении доходов россиян

Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:03
1,3K
Игры

Десятка самых ожидаемых игр, которые выйдут до конца 2020 года

ProstoProSport вчера в 15:00
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Автоспорт

Гонщик Квят объяснил отказ встать на колени на акции против расизма

Известия 03:04
Общество

Аксенов исключил возвращение жестких ограничений из-за COVID-19

Глава РК Сергей Аксенов исключил возвращение к практике обязательного помещения в обсерватор туристов из регионов материковой части России.
Российская газета 07:09
3
Кино

Вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

Piter.tv 07:47
5
Общество

Защита обжаловала арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова

Защита обжаловала заключение под стражу подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Известия 08:08
27
Общество

Баржа, способная достроить «Северный поток-2», вошла в воды Дании

Коммерсантъ 07:40
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Общество

СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции

Глава СПЧ предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, которые были начислены в результате сбоев приложения "Социальный мониторинг", но и все остальные, если нарушения не повлекли негативных последствий.
Интерфакс 08:05
23
Общество

«Аэрофлот» отверг обвинения в отказе вывезти кошек и собак из Китая

Инфо24 вчера в 09:22
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Происшествия

Экс-доцент СПбГУ Соколов в день убийства звонил в посольство Франции

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в день преступления звонил в посольство Франции.
МР7.ру вчера в 01:21
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом

25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
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Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
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Футбол

Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака» в РФС

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на жалобу «Спартака» в Российский футбольный союз (РФС) по поводу его комментария об инциденте с участием футболистов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, сымитировавших половой акт в раздевалке.
Lenta.ru 08:04
1
Политика

Памфилова пообещала разоблачить фейки «политических содержанок»

ЦИК продолжит разоблачать ложь и фейки о прошедшем общероссийском голосовании по поправкам в конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:57
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Транспорт

РЖД возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования

Компания ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в ближайшее время возобновит курсирование более 160 поездов дальнего следования формирования Федеральной пассажирской компании, которые ранее отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.
Известия 03:50
Общество

Убегающие от смерчей на популярном курорте россияне попали на видео

На кадрах видно, как двое мужчин спешат покинуть побережье в станице Голубицкой в Темрюкском районе — популярном туристическом месте на западе края.
Lenta.ru 06:55
2
Футбол

«Кайрат» официально объявил о трансфере Вагнера Лава

RT на русском 08:27
Происшествия

Беременная женщина пострадала при ДТП с участием скорой в Челябинске

Легковой автомобиль и карета скорой медицинской помощи столкнулись в Челябинске в среду, в результате ДТП травмы получила беременная женщина, которую медики везли в больницу.
ТАСС 06:47
4
Политика

Лавров отреагировал на заявление Эспера о сдерживании России и Китая

Москва, 8 июля 2020, 15:08 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Пентагон считает своей главной задачей сдерживание РФ и КНР, то такую философию исповедует действующая администрация Соединенных Штатов.
REGNUM 08:08
168
Общество

Мини-рюмочные в Петербурге запретили с 1 января 2021 года

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в третьем чтении приняло законопроект, устанавливающий минимальную площадь зала обслуживания точек общественного питания, которым разрешено торговать алкогольной продукцией.
Карповка 05:47
81
Политика

Кремль не видит необходимости вмешательства Путина в дело Сафронова

Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако посоветовал с большим доверием относиться к суду.
REGNUM 06:23
354
Общество

Каталонцев обяжут носить маски на улице из-за всплеска коронавируса

Добавим, что несколько дней назад власти автономного сообщества ограничили въезд и выезд из района Сегрия из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом.
МИР 24 07:55
5
Общество

«Ангару» назвали лучшей в мире и уступающей только ракете Илона Маска

Российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» уступает только ракете Илона Маска Falcon 9, однако превосходит по своим техническим характеристикам все остальные носители в мире.
Lenta.ru вчера в 23:34
27
Здоровье

Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни развеял в эфире программы «О самом главном» главный врач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
Live24 04:18
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Как работают Яндекс.Новости?
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