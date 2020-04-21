Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на нефтяных рынках, передает корреспондент "Газеты.Ru". По словам Пескова, в Кремле внимательно следят за динамикой изменения цен.

В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть

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