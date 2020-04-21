Энергетика
Readovka.ruКремль прокомментировал обвал цен на нефть
Вчера вечером, 20 апреля, цены на нефть упали до рекордно низких позиций - значения были отрицательными. Текущую динамику экономической ситуации сегодня прокомментировали власти.
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Комментарии
Общество
Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса
Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
Здоровье
Минздрав Башкирии подробно рассказал о заболевших коронавирусом
По состоянию на 14:00 21 апреля в республике зарегистрирован в информационной системе 371 заболевший коронавирусом, за прошедшие сутки 22 новых случая, проинформировала замминистра здравоохранения Ирина Кононова.
Горобзор.ру 06:14
Общество
В российском регионе решили ослабить режим изоляции
В Калининградской области заявили о возможном ослаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 10:52
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
Наука
Синдрома одомашнивания у собак не существует, либо он работает не так, как считалось ранее
Поскольку считается, что синдром одомашнивания возникает в результате единичного механизма, все эти черты, как ожидается, изменятся вместе в породах собак.
Хайтек 14:43
Общество
Жительница Калининграда рассказала, что во время карантина к ней домой пришел сотрудник Центра «Э» с требованием удалить комментарий
Жительница Калининграда Диана Забровская рассказала «Медиазоне», что во время карантина к ней домой пришел сотрудник Центра «Э» и потребовал удалить комментарий «ВКонтакте».
Медиазона 15:42
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Транспорт
В Москве за сутки выявили 250 тысяч водителей без пропусков
На улицах столицы в течение дня 21 апреля замечены 250 тысяч автомобилистов без цифровых пропусков.
ТВ Центр 14:37
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Религия
Патриарх попросил правительство отсрочить оплату ЖКХ для церквей
Патриарх Кирилл направил премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой отсрочить коммунальные платежи для церквей.
Газета.Ru 09:34
Космос
Daily Express: советские ученые нашли жизнь на Венере
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Express, ученые нашли необычные объекты, которые напоминают внеземные формы жизни.
ToDay News Ufa вчера в 15:39
Технологии
Каждое второе банковское приложение могут взломать хакеры
Как сообщили в понедельник «РИА Новости», ссылаясь на данные исследования компании Positive Technologies, 50% мобильных банковских приложений без особого труда способны взломать хакеры.
Astera вчера в 08:02
Происшествия
Организатора митинга во Владикавказе арестовали
Организатора митинга во Владикавказе арестовали Ленинский районный суд Владикавказа арестовал организатора митинга против "режима самоизоляции" Вадима Чельдиева, передает "Кавказский узел" со ссылкой на его адвоката Батраза Кульчиева.
Медиазона 01:25
Происшествия
На обыске у стрелка в Апраксином дворе нашли автомат Калашникова
После случившегося полицейские осмотрели комнаты в небольшом по размеру отеле, обнаружили патроны и автомат Калашникова.
Фонтанка.Ру 15:49
Здоровье
Названа причина большого числа молодых россиян с коронавирусом
Большое число молодых россиян с коронавирусом в больницах объясняется тем, что пожилые люди более дисциплинированно соблюдают самоизоляцию.
Lenta.ru 14:59
Общество
В ВОЗ предсказали серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения предсказали серьезное ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией.
Neva.Today 02:10
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
Экономика
В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года.
RT на русском вчера в 23:03
Общество
Жителей Москвы с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
Мэр Москвы Сергей Собянин постановил, что жители города с симптомами ОРВИ должны соблюдать такие же правила изоляции, что и пациенты с диагностированным коронавирусом.
Газета.Ru 11:31
Общество
В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд
Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 2723 жителя Италии, это рекордный показатель с начала эпидемии, следует из сводки службы гражданской обороны Италии.
РИА Новости 12:21
Гаджеты
AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X
Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.
Astera 14:21
Общество
В Британии анонсировали клинические испытания вакцины от COVID-19
Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начнет испытываться на людях уже с 23 апреля, сообщил на брифинге во вторник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
РИА Новости 12:38
Кино
Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев
Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
Энергетика
Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:40