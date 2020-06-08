Политика
ФедералПрессКремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента. В Кремле уточнили что Владимир Путин знаком и с аргументацией Михалкова, и с аргументацией телеканала «Россия 24».
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин знаком и с аргументацией режиссера Никиты Михалкова, и с аргументацией телеканала "Россия 24", который не стал повторять один из выпусков его программы "Бесогон ТВ".РИА Новости05:57
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Путин в курсе ситуации со снятием с эфира передачи Михалкова про чипирование
Комсомольская правда06:29
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
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В Минтрансе исключили возможность туристических поездок за границу в ближайшее время.
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Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
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Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
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Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове.
Российская газета 03:42
Наука
Обнаружены два ранее неизвестных извержения в Йеллоустоуне
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Экономика
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На японском рынке гибрид RAV4 стоит от 4,7 миллиона до 5,4 миллиона иен (3-3,4 миллиона рублей), в то время как обычный кроссовер с традиционным двигателем внутреннего сгорания оценивается в 2,6 миллиона иен (1,6 миллиона рублей).
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В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
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Первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку — запустит «Тинькофф».
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На километр меньше. В России усомнились в глубине Марианской впадины
Российский аппарат «Витязь» опустился на дно Марианской впадины в Тихом океане и зафиксировал, что ее глубина на один километр меньше, чем было установлено в советское время — 10 тысяч метров, а не 11 тысяч.
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В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
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В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
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