Политика

ФедералПрессФедералПрессКремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента. В Кремле уточнили что Владимир Путин знаком и с аргументацией Михалкова, и с аргументацией телеканала «Россия 24».
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с чего всё началось

Путин знаком с ситуацией вокруг программы Никиты Михалкова

Президент РФ Владимир Путин знаком и с аргументацией режиссера Никиты Михалкова, и с аргументацией телеканала "Россия 24", который не стал повторять один из выпусков его программы "Бесогон ТВ".
РИА Новости05:57

Подробнее о событии

Песков: Президент знаком с теорией Михалкова о чипировании людей под видом вакцинации от коронавируса

Эхо Москвы06:41

Песков сообщил, что Путин в курсе ситуации вокруг программы «БесогонТВ»

ТАСС05:45

Кремль высказался о передаче Никиты Михалкова про угрозу чипирования

Московский Комсомолец06:07

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Газета.Ru06:02

Путин знаком с ситуацией вокруг программы Никиты Михалкова

РИА Новости05:57

Путин в курсе ситуации со снятием с эфира передачи Михалкова про чипирование

Комсомольская правда06:29

Кремль отреагировал на передачу Михалкова о чипировании

Lenta.ru05:39
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
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Анонсированное решение получило низкопрофильный дизайн. Охладитель имеет высоту всего 47 мм.
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Общество

В Минтрансе исключили возможность полетов за границу в ближайшее время

В Минтрансе исключили возможность туристических поездок за границу в ближайшее время.
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Политика

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Lenta.ru 00:51
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Политика

Захарова получила новый дипломатический ранг

Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
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Авто

Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ

Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero.
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Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
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Общество

В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
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Экономика

LetterOne Михаила Фридмана вышла из капитала Uber с убытком

L1 принадлежит бизнесменам Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву. В феврале 2016 года компания вложила в Uber $200 млн.
РБК 09:11
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

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Общество

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Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове.
Российская газета 03:42
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Обнаружены два ранее неизвестных извержения в Йеллоустоуне

Два ранее неизвестных мегаизвержения обнаружены исследователями в Йеллоустоуне.
Evo-rus.com 05 июня в 10:15
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Чемпион мира расторгнет контракт с «Локомотивом»

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В свежем номере Empire Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой «Матрицы», который и стал главной причиной их возвращения к франшизе.
Игромания.ру 09:49
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В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
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Первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку — запустит «Тинькофф».
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На километр меньше. В России усомнились в глубине Марианской впадины

Российский аппарат «Витязь» опустился на дно Марианской впадины в Тихом океане и зафиксировал, что ее глубина на один километр меньше, чем было установлено в советское время — 10 тысяч метров, а не 11 тысяч.
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СМИ со ссылкой на портал Defense News Nigeria сообщают о том, что Египет начал концентрировать войска на границе с Ливией.
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В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
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СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
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