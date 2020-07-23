Политика
Lenta.ruКремль прокомментировал первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев работает в регионе несколько дней, там накопились оперативные дела, решением которых он занимается.
Читать в источнике
Оценить335
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 07:50, Ашберн
Шоу-бизнес
Седокова согласилась выйти замуж за Яниса Тимму
Газета.Ru 07:35
Общество
Минтранс разъяснил схему возврата авиабилетов
Как уточняется, Воздушный кодекс был дополнен ст. 107.2, которая устанавливает, что при ЧС или её угрозе, введении режима повышенной готовности авиакомпания обязана вернуть пассажиру деньги за билет независимо от того, возвратный он или нет.
RT на русском 04:29
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Политика
США закрывают консульство Китая в Хьюстоне и судят китайских хакеров
Официальным поводом для закрытия китайского консульства в американском Хьюстоне, о чем стало известно 22 июля, стала защита интеллектуальной собственности и личных данных, принадлежащих гражданам США.
Ведомости вчера в 17:40
Кино
HBO продлил сериал «Перри Мейсон» на второй сезон
Стриминговый сервис HBO принял решение продлить сериал "Перри Мейсон", сообщает TVLine.
Российская газета 06:32
Шоу-бизнес
Нюша продемонстрировала большую татуировку на животе
Подписчики стали задавать много вопросов Нюше по поводу рисунка на животе, но она в ответ ничего не написала.
RuNews24.ru 04:02
Армия и оружие
В Севастополе прошла сводная репетиция парада ко Дню ВМФ
Репетиция парада собрала десятки зрителей – даже тренировка будущего праздника произвела на них впечатление.
Независимое телевидение Севастополя 06:55
Общество
В московском цирке нашли пластины для защиты Брежнева
Железные пластины, которые, предположительно, предназначались для защиты генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, нашли в ходе ремонтно-строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.
Lenta.ru 04:58
Здоровье
Магнитная буря обрушится на планету на сутки
Сильная магнитная буря накроет Землю в конце июля. В связи с этим ухудшится здоровье многих людей, передает «МК в Волгограде».
Московский Комсомолец 05:43
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости 04:16
Общество
На Кубани 169 выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ
Школьники 23 июля сдавали последний ЕГЭ основного периода — по иностранному языку.
Краснодарские известия 06:43
Происшествия
Операция по обезвреживанию захватившего заложника в Полтаве завершена
Операция по обезвреживанию мужчины, который захватил заложника в Полтаве, завершена.
Российская газета 07:29
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
Обычно при заметном выделении метана в придонной области бактерии начинали его активно утилизировать, не позволяя газу подняться к поверхности, но в шлаковых конусах пролива Мак-Мердо этого не происходит: хотя первые сообщения о накапливающемся у дна метане появились еще девять лет назад, активность метанотрофных микроорганизмов на локации менялась очень медленно.
Naked Science 07:11
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
Компания Ford вдвое увеличила объемы производства нового Bronco в исполнении First Edition.
Автостат 03:58
Кино
На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре
RuNews24.ru вчера в 05:06
Армия и оружие
«Абрамсы» и «Джавелины» в США уничтожили три новейших украинских танка
Сообщается, что остальные три были уничтожены во время тестов с помощью танков «Абрамс» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
ФАН 21 июля в 07:06
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
Армия и оружие
На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов
Военных из РФ уничтожат после разрушения Керченского моста. На Украине пригрозили уничтожить войска в Крыму за 36 часов.
Piter.tv 06:40
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета вчера в 12:53
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Газета.Ru 05:27
Армия и оружие
Китай заместил российские двигатели
В The Drive уверены, что подобное обстоятельство означает, что Китай смог заместить российские двигатели на собственные.
Lenta.ru 07:04
Здоровье
Завершения первой волны пандемии в России не отметил Минздрав
Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев и вовсе заявил, что первая волна эпидемии будет продолжаться до тех пор, пока коронавирусом не переболеет около 60-70% населения.
Live24 07:40
Космос
Новые структуры магнитного поля открыты в галактике NGC 4217
В новой работе международная команда исследователей подробно проанализировала магнитное поле галактики NGC 4217, близкой по строению к Млечному пути, при помощи методов радиоастрономии и смогла открыть прежде неизвестные структуры магнитного поля.
AstroNews.ru вчера в 13:45
Общество
Бастрыкин не сомневается в причастности Фургала к преступлениям
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал уголовное дело, заведенное в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Газета.Ru 07:43
Общество
Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели
Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26