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Lenta.ruКремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 14 июля.
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Такие акции сейчас, когда еще мы находимся на выходе из эпидемии, когда она не миновала полностью, нельзя исключать каких-то эпидемиологических последствий. В этой связи, конечно, можно только пожелать, чтобы люди с большим внимание относились к себе.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:03
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