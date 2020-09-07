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РБК
РБК

Кремль прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Публикация кипрской газеты «Политис», обнародовавшей список российских бизнесменов, получивших в 2008–2012 годах гражданство Кипра, нуждается в проверке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Во-первых, собственно, далеко не все должности в госкорпорациях подпадают под ограничения. Второе, если я правильно понял, речь идет не о публикации Республики Кипр, а о публикации газеты кипрской.
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RT на русском

В Кремле оценили сообщения о россиянах с «золотыми паспортами» Кипра

RT на русском06:11
РЕН ТВ

В Кремле отреагировали на публикацию «Кипрского списка»

РЕН ТВ05:30
Коммерсантъ

Кремль: информация о кипрских «золотых паспортах» у россиян нуждается в проверке

Коммерсантъ06:07
РБК

Кремль прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

РБК05:52
Газета.Ru

В Кремле прокомментировали список «золотых паспортов» Кипра

Газета.Ru05:39
РИА Новости

В Кремле прокомментировали публикацию о кипрских паспортах россиян

РИА Новости05:31
Интерфакс

В Кремле не готовы принять на веру публикацию об обладателях «золотых паспортов» Кипра

Интерфакс06:08

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
4,3K

Грузинская оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах, заявил на брифинге их лидер Григол Вашадзе.
РИА Новости05:37
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
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Зайберт: Берлин ждёт от Москвы ответов по делу Навального

В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что Германия и её партнёры в ближайшее время ожидают от Москвы ряд шагов по расследованию инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, которое он назвал «тяжким преступлением».
REGNUM06:18

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новости01:00
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В КС белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак сообщил РИА Новости, что получил от сторонников информацию о задержании одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой.
РИА Новости04:52
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Миранчук подписал контракт с «Аталантой» по схеме «4+1»

Компания «SILA International Lawyers», юристы которой оказывали юридическое сопровождение в ходе подписания контракта полузащитника Алексея Миранчука с «Аталантой», сообщила, на какой срок рассчитано соглашение между сторонами.
Бомбардир.ру05:46