Кремль прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян
Смотрите также
Евро превысил 90 рублей впервые с зимы 2016 года
В Кремле оценили публикацию Захаровой о президенте Сербии
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Участники фестиваля «Спасская башня» выступили у главного храма ВС РФ
В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии
Стала известна причина судимости адвоката Ефремова
Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Кремль прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян
В Кремле оценили публикацию Захаровой о президенте Сербии
Евро превысил 90 рублей впервые с зимы 2016 года
В Кремле не видят рисков блокировки «Северного потока-2»
В Минске неизвестные захватили и увезли Марию Колесникову
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Новак Джокович дисквалифицирован на US Open
В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
Ребенок из пропавшей в горах Сочи группы вышел на связь
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
Суд лишил сана клириков, которые служат вместе с схимонахом Сергием
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Адвокат Ефремова заявил о намерении выложить запись суда над актёром
Публикация кипрской газеты «Политис», обнародовавшей список российских бизнесменов, получивших в 2008–2012 годах гражданство Кипра, нуждается в проверке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.В источнике
Во-первых, собственно, далеко не все должности в госкорпорациях подпадают под ограничения. Второе, если я правильно понял, речь идет не о публикации Республики Кипр, а о публикации газеты кипрской.
Подробнее о событии