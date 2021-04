Телеканал «Россия-1» адаптировал иностранное вокальное шоу «Я вижу твой голос»

Телеканал "Россия-1" продемонстрирует адаптацию вокального шоу I can see your voice - "Я вижу твой голос", говорится в сообщении пресс-службы вещателя.