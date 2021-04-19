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REGNUM

Песков: рост уровня бедности сдержали точечные меры поддержки

Читайте: Росстат заявил о снижении бедности в России в 2020 году Он уточнил, что помогли сдержать рост уровня бедности в России точечные меры поддержки властей.В источнике

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