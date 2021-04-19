Читайте: Росстат заявил о снижении бедности в России в 2020 году Он уточнил, что помогли сдержать рост уровня бедности в России точечные меры поддержки властей.

Видео Фото Интересное видео Городовой Известия Дума ТВ ПолитРоссия ТК Звезда Piter.tv Пятый канал Известия Комсомольская правда НТВ ТК Звезда Пятый канал ТК Звезда Известия Мой Брянск МИР 24 Вести.Ru