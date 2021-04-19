REGNUMПесков: рост уровня бедности сдержали точечные меры поддержкиЧитайте: Росстат заявил о снижении бедности в России в 2020 году Он уточнил, что помогли сдержать рост уровня бедности в России точечные меры поддержки властей.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоГородовойИзвестияДума ТВПолитРоссияТК ЗвездаPiter.tvПятый каналИзвестияКомсомольская правдаНТВТК ЗвездаПятый каналТК ЗвездаИзвестияМой БрянскМИР 24Вести.RuПодробнее о событииВ Кремле указали на важность борьбы с бедностью в РоссииИзвестиявчера в 08:11В Кремле ответили на критику Дерипаской данных Росстата о числе бедныхРБКвчера в 06:51Песков прокомментировал слова Дерипаски о манипуляциях данными РосстатаИнтерфаксвчера в 07:06Кремль в вопросе о числе бедных ориентируется на Росстат, а не ДерипаскуКоммерсантъвчера в 06:58Кремль прокомментировал слова Дерипаски о данных Росстата по бедностиРИА Новостивчера в 07:09Песков прокомментировал слова Дерипаски о данных Росстата по бедностиRT на русскомвчера в 06:51Песков прокомментировал слова Дерипаски о данных Росстата по уровню бедностиТАССвчера в 06:33Показать ещёОценить1,7KПоделиться