Вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию в этой стране, но попытки помогать находить решение проблемы приветствуются.

с чего всё началось

Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля данные о нахождении в этом государстве российских наемников, Песков заявил, что «граждане разных стран участвуют в качестве наемников в разных уголках планеты». Он отметил, что невозможно контролировать передвижения всех своих граждан.

Песков ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

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