Политика

Lenta.ruLenta.ruПесков ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Отвечая на вопрос, есть ли у Кремля данные о нахождении в этом государстве российских наемников, Песков заявил, что «граждане разных стран участвуют в качестве наемников в разных уголках планеты». Он отметил, что невозможно контролировать передвижения всех своих граждан.
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с чего всё началось

Песков заявил, что Россия против вмешательства третьих стран в ситуацию в Ливии

Вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию в этой стране, но попытки помогать находить решение проблемы приветствуются.
ТАСС04:49

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Кремль отреагировал на слова Эрдогана о бойцах ЧВК Вагнера в Ливии

РБК05:54

На территории Ливии действуют наемники из разных стран, заявил Песков

РИА Новости04:23

Песков назвал Ливию пристанищем для наемников из многих стран

Интерфакс05:16

Кремль прокомментировал слова Эрдогана о «ЧВК Вагнера» в Ливии

Коммерсантъ05:04

Песков ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Московский Комсомолец04:50

В Кремле прокомментировали информацию о наличии «российских наемников» в Ливии

Газета.Ru04:45

Песков ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Lenta.ru05:49
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Армия и оружие

Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
РИА Новости 09:49
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Коммерсантъ 08:38
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 04:27
Кино

«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

Известно, что в этом году традиционно рейтинг главных фильмов, сериалов и персон киноиндустрии портал составлял на основе оценок российских зрителей.
РЕН ТВ 23 декабря в 08:23
Политика

Ищенко: США продолжат искать способы остановить «Северный поток-2»

США не ограничатся новыми санкциями и продолжат искать способы остановить строительство «Северного потока-2».
Актуальные Новости 00:20
Происшествия

Найдены останки жертвы историка Соколова

BFM.ru 09:18
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

РБК 06:33
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Кино

Иван Янковский рассказал о роли в фильме «Союз спасения»

Актёр Иван Янковский в беседе с Пятым каналом рассказал о съёмках в фильме «Союз спасения».
RT на русском 08:42
Биатлон

Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на Ижевской винтовке.
Советский спорт 07:36
Политика

Захарова назвала травлей действия Эстонии в отношении Sputnik

Известия 08:41
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Газета.Ru 07:49
Автоспорт

Бюджет «КамАЗ-Мастер» на «Дакар-2020» составит €11 млн

Коммерсантъ Казань 09:07
Общество

В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы

На железнодорожный вокзал Симферополя точно по расписанию в 8 часов 50 минут по московскому времени прибыл первый пассажирский поезд "Таврия" из Москвы № 27.
Российская газета 01:30
Религия

РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Известия 09:07
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта.
Ведомости 09:11
Происшествия

Российских туристов отказались заселять в отель в Доминикане

Отель в доминиканском курорте Баваро отказался заселять около 80 российских клиентов туроператоров Coral Travel и Sunmar и потребовал с них повторную оплату за проживание, сообщили пострадавшие от действий гостиницы туристы.
Взгляд.ру 06:32
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева, искалеченная мужем, обнажилась в новой фотосессии

Маргарита Грачева, искалеченная мужем, обнажилась в новой фотосессии Молодая женщина показала шрамы на откровенных фото.
Экспресс газета вчера в 06:53
Политика

Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции США по «Северному потоку - 2»

Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАСС 09:02
Недвижимость

Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых

Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке составит 9% годовых, при покупке квартиры в новостройке - 7%. Оформить ипотечный кредит самозанятые смогут по программам "Приобретение готового жилья", "Приобретение строящегося жилья", "Гараж" и "Загородная недвижимость" (за исключением целей на индивидуальное строительство).
Интерфакс 06:35
Фигурное катание

Медведева поменяла коньки после тренировки на чемпионате России

Спорт-Экспресс 08:18
Происшествия

Опубликовано видео задержания банды киллеров-ветеранов спецназа ФСБ

Среди киллеров есть ветераны спецподразделений ФСБ.
Lenta.ru 09:30
Политика

С января 2020 года Генпрокуратура Украины будет упразднена

Генпрокуратура Украины как институт прекратит свое существование к новому году, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка 26 декабря в ходе общения с журналистами.
Красная весна 08:01
Общество

В Припяти впервые после чернобыльской аварии нарядили новогоднюю елку

В Припяти впервые за последние 33 года (а именно столько лет прошло после аварии на Чернобыльской АЭС) установили новогоднюю елку на площади возле бывшего дворца культуры «Энергетик».
Инфо24 вчера в 10:59
Общество

Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»

Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Коммерсантъ 07:07
Гаджеты

INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей

INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
CNews 06:37
Происшествия

В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз

РИА Новости 09:35
Армия и оружие

Военные России и США сошлись в рукопашной схватке в Сирии, — SOHR

В сирийском районе Тель-Тамер, расположенном в северо-восточной провинции Хасаке, произошло столкновение между российскими и американскими военнослужащими, которое якобы переросло в рукопашную схватку.
Rusvesna.su 09:45
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