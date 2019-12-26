Политика

КоммерсантъКоммерсантъКремль прокомментировал слова Эрдогана о «ЧВК Вагнера» в Ливии

Страна стала пристанищем для наемников из разных стран, сказал господин Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ему известно, что в Ливии находятся 2 тыс. бойцов «ЧВК Вагнера».
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с чего всё началось

Песков заявил, что Россия против вмешательства третьих стран в ситуацию в Ливии

Вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию в этой стране, но попытки помогать находить решение проблемы приветствуются.
ТАСС04:49

Подробнее о событии

Кремль отреагировал на слова Эрдогана о бойцах ЧВК Вагнера в Ливии

РБК05:54

Песков ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Московский Комсомолец04:50

Песков назвал Ливию пристанищем для наемников из многих стран

Интерфакс05:16

Кремль прокомментировал слова Эрдогана о «ЧВК Вагнера» в Ливии

Коммерсантъ05:04

Песков ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Lenta.ru05:49

В Кремле прокомментировали информацию о наличии «российских наемников» в Ливии

Газета.Ru04:45

На территории Ливии действуют наемники из разных стран, заявил Песков

РИА Новости04:23
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Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

РБК 06:12
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Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

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Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Коммерсантъ 08:38
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Происшествия

Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе

RT на русском 05:18
Общество

Ульяна Тригубчак: «Не думала, что мой пост доведет Панина до СПЧ»

Бывшая Ice Girls «Салавата Юлаева», уфимский блогер Ульяна Тригубчак прокомментировала информацию о том, что глава Совета по правам человека Башкирии Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение с просьбой дать правовую оценку словам капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина на предмет состава в них правонарушения, связанного с дискриминацией по половому признаку.
Горобзор.ру 08:09
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы

Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Московский Комсомолец 03:10
Политика

Лавров назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе

Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский считает урегулирование конфликта на юго-востоке страны важнейшим приоритетом.
Мой Брянск 04:38
Общество

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь

Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Политика

Голикова объяснила, почему 31 декабря не стал выходным днем

В этом году 31 декабря в России не стал выходным днем, потому что для принятия подобных решений необходимы более длительные сроки, установленные трудовым законодательством.
URA.Ru 05:56
Происшествия

Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством

По ее данным, выданный Испании 48-летний уголовный авторитет является уроженцем Узбекистана и имеет гражданство России.
ТАСС 07:24
Общество

В Чебоксарах установили памятник Ивану Грозному

Полуметровая скульптура стала первым экспонатом будущего музея под открытым небом Сегодня в сквере имени Константина Иванова установили памятник Ивану Грозному.
Мой город Чебоксары 07:43
Общество

Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»

Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Коммерсантъ 07:07
Политика

Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Lenta.ru 07:51
Единоборства

Олег Тактаров оценил титульные перспективы Яна, Махачева и Волкова

Ветеран смешанных единоборств, Олег Тактаров, назвал трех российских бойцов, которые в перспективе могут завоевать чемпионские титулы UFC.
FightTime.ru 07:49
Футбол

«Спартак» предложил Айртона «Фламенго»

Московский «Спартак» предложил «Фламенго» приобрести бразильского защитника Айртона Лукаса, утверждает Flamengo RG со ссылкой на Torcedores.
Чемпионат 03:18
Культура

Машков представит первую постановку в статусе худрука Театра Табакова

Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков представит 25 декабря спектакль «Ночь в отеле».
RT на русском 24 декабря в 17:00
Здоровье

Женщина стала инвалидом из-за крема для кожи

Жительница Калифорнии отравилась ртутью, которая оказалась в составе мексиканского крема против пигментации кожи.
Life.ru 08:38
Происшествия

В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
ТАСС 07:00
Общество

В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Lenta.ru 04:27
Общество

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.
Lenta.ru вчера в 17:14
Политика

Путин: на селе проживают 53% россиян с низкими доходами

На селе проживают 53 процента россиян с низкими доходами.
Вести.Ru 06:14
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала предновогодний шпагат в бане

В комментариях бывшая балерина выдала философский пост о шпагате как о мериле русской бани.
Вечерний курьер 05:25
Общество

Мэр российского города допустил переименование улицы Ельцина в Сталина

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что готов рассмотреть предложение коммунистов о переименовании улицы Ельцина в Сталина, сообщает URA.RU.
Lenta.ru 08:28
Политика

Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 16:49
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска забрать две трубы, входящих в состав нефтепровода «Дружба», является политическим.
Вечерняя Москва вчера в 18:17
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Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь

Российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов назвал людей, которым по состоянию здоровья, вообще нельзя употреблять алкоголь.
Evo-rus.com 03:59
Политика

Лукашенко призвал чиновников не расслабляться

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал чиновников не расслабляться и быть начеку, поскольку перед страной «вызовов сегодня много».
Политика Сегодня 05:25
Экономика

Покупатели не хотят брать самолеты SSJ100 без гарантий «Ростеха»

Гарантия в данном случае даст возможность покупателям SSJ100 продать его через 12 лет (срок лизинга «Аэрофлоту») обратно за 40% от цены покупки, поясняют представители «Ростеха» и Минпромторга.
Ведомости вчера в 16:42
Футбол

Эден Азар пропустит Суперкубок Испании

Испанская газета Marca сообщает, что вингер сборной Бельгии пропустит матчи за Суперкубок Испании, который будет разыгран в Саудовской Аравии с 8 по 12 января.
Советский спорт 08:33
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