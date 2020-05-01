В Кремле нет официальной информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Кремль не располагает официальной информацией о здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как сообщалось, после публикации южнокорейских СМИ, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, стали появляться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР.

Кремль не располагает сведениями о здоровье Ким Чен Ына

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