Политика

Народные новостиНародные новостиКремль не располагает сведениями о здоровье Ким Чен Ына

Кремль не располагает официальной информацией о здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как сообщалось, после публикации южнокорейских СМИ, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, стали появляться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР.
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с чего всё началось

У Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына

В Кремле нет официальной информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 13:18

Подробнее о событии

Кремль заявил об отсутствии информации о здоровье Ким Чен Ына

РБКвчера в 14:43

Песков: у Кремля нет данных о здоровье Ким Чен Ына

Московский Комсомолецвчера в 13:25

В Кремле прокомментировали сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Комсомольская правдавчера в 13:37

В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына

RT на русскомвчера в 13:29

Кремль не располагает официальной информацией о здоровье Ким Чен Ына

Газета.Ruвчера в 13:45

Кремль отреагировал на информацию о возможной смерти Ким Чен Ына

Lenta.ruвчера в 13:25

У Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына

РИА Новостивчера в 13:18
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:17, Ашберн
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1K
Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,2K
Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

Сварщик погиб при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" в Находке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
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Происшествия

В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19

Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
REGNUM 01:55
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Происшествия

В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище

Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет.
РИА Новости 00:22
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Общество

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

Порядок присуждения выплат медикам, которые заразились коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей, накануне опубликовало правительство Петербурга.
АБН 01:38
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Общество

ВОЗ подтвердила естественное происхождение коронавируса

Новая коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение и не была создана искусственно, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
ФАН вчера в 14:14
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Общество

Москва вышла в мировые лидеры по выявляемости коронавируса

Выявляемость коронавируса в Москве удалось увеличить вдвое, передает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 02:08
Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 29 апреля в 16:03
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Общество

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 232 человека

Екатеринбург-ТВ вчера в 04:03
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Общество

Попова рассказала, есть ли в России повторно заболевшие коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, встречались ли в России повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы недели 01:25
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Политика

Посол Украины отказался возлагать цветы в Берлине с послом России

Посол Украины в Германии отказался от приглашения властей Берлина возложить цветы вместе с послом России по случаю 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 14:04
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Общество

У телеведущей Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

Роскошный особняк за 6,5 миллионов американских долларов обнаружен во владении российской телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой в Нью-Джерси, США.
Shraibikus News вчера в 04:39
2,1K
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
1,9K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
8,8K
Общество

Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать.
Профиль вчера в 07:58
2K
Транспорт

Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК вчера в 16:09
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Общество

Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК

Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
РИА Новости вчера в 22:13
196
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,5K
Общество

В Чите с начала мая введут электронные пропуска

Электронные пропуска начнут действовать на территории Читы и Читинского района с начала мая.
Российская газета 29 апреля в 23:50
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Наука

Ученые нашли природное средство от похмелья

Профиль вчера в 21:30
62
Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок

Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва вчера в 00:20
2,7K
Шоу-бизнес

Никита Джигурда вызвал на бой телеведущего Владимира Соловьева

В свойственной себе манере Джигурда вызвал телеведущего на боксерский поединок, о чем сообщил в своем микроблоге.
Bimru.ru вчера в 07:53
44
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
25
Общество

Законы, которые вступают в силу с 1 мая

В мае на территории Российской Федерации вступают в силу ряд законов.
Vologda-poisk.ru 28 апреля в 22:37
58
Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
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Происшествия

Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку

Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки.
Российская газета вчера в 16:10
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Политика

У Мишустина подтвердился коронавирус

На 30 апреля, четверг, в России выявлено более 106 000 заболевших коронавирусом, умерли — 1073 человека, а выздоровели — 11600 человек.
ГЛАС.RU 30 апреля в 14:09
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