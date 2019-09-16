Политика
Аргументы и ФактыПесков прокомментировал информацию об интеграции России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не определены сроки утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии, пишет РИА Новости. Ранее СМИ сообщили, что с января 2021 года страны намерены принять единые налоговый и гражданский кодексы.
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только “Ъ” ознакомился с программой экономической интеграции России и Белоруссии, парафированной сторонами в начале сентября, но публично не раскрывавшейся.Коммерсантъвчера в 17:53
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Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти
Рубль укрепился к доллару и евро из-за подорожания нефти В понедельник утром на Московской бирже зафиксировали уверенный рост рубля к доллару и евро из-за резкого повышения цены на нефть после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, сообщает Интерфакс.
Русский дедлайн 06:15
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась
Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.
Газета.Ru 04:39
Политика
СМИ сообщили об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа
Собственность российской дипмиссии в Мэриленде и Нью-Йорке употреблялась для перехвата данных ФБР и помощи российским агентам на территории США.
Газета.Ru 12:50
Хоккей
Болельщики подрались с хоккеистом во время матча в Новосибирске
На льду встречались команды «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс 2», во время игры между двумя игроками из противоположных команд завязалась драка.
ГТРК Новосибирск вчера в 21:50
Политика
Журналист Габуния назвал смелостью свою брань в адрес Путина
Оскандалившийся журналист Георгий Габуния, сыпавший в июле этого года нецензурной бранью в отношении президента РФ Владимира Путина и российского руководства в эфире телеканала "Рустави 2", объяснил причину такого поведения тем, что он просто "не хочет быть трусом".
Утро.ru 09:49
Музыка
На Шнурова написали заявление в полицию за мат на концерте
ФедералПресс 04:24
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие
Лидер ИГ рассказал о планах на будущее
Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации.
Lenta.ru 13:01
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
RT на русском 13:59
Энергетика
Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день
Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости 10:16
Шоу-бизнес
Шепелев напомнил семье Заворотнюк о своей ошибке с Жанной Фриске
Бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев призвал семью Анастасии Заворотнюк сделать публичное заявление о ее здоровье.
РБК 13:49
Авто
Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры
Официальная премьера нового Toyota Land Cruiser 300 должна состояться уже в конце месяца.
Автомобили.ру 06:13
Происшествия
В Башкирии старшеклассница утопила младшую сестру
В какой-то момент младшая девочка начала капризничать и хныкать.
Стерлитамакский рабочий вчера в 12:07
Здоровье
Врачи: этот убийца сердца и сосудов есть в каждом доме
Канадские ученые забили тревогу: чрезмерное употребление соли может оказывать отрицательное воздействие на сердце и сосуды.
Московский Комсомолец 02:10
Шоу-бизнес
Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк
Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк, которые появились в СМИ на минувшей неделе.
Время Пресс 09:57
Шоу-бизнес
В РПЦ усомнились в искренности Собчак и Богомолова на венчании
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и и. о. пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда обвинил Ксению Собчак и Константина Богомолова в неискренности перед церковью.
Москва 24 01:28
Общество
В Петербурге ветклинику накажут за акцию по кастрации неверных мужей
В Петербурге владелец ветклиники ответ будет привлечен к административной ответственности за рекламную акцию, в рамках которой предприниматель предлагал бесплатно кастрировать неверных супругов.
Российская газета 12:24
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Общество
Отлов бродячих животных обязали снимать на видео
Минприроды подготовило рекомендации по отлову безнадзорных животных.
Вести.Ru 04:45
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес
Разин попросил оставить в покое семью Анастасии Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram высказался о ситуации вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк.
Телепрограмма 09:21
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.
RT на русском 11:44
Происшествия
Врачи собирают подписи против ареста медиков в Нижнем Новгороде
В Ассоциации флебологов России (АФР) вступились за медиков из Нижегородской области — главного врача Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ) Максима Кудыкина и хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска Андрея Васягина, которые сейчас находятся под арестом.
Газета.Ru 13:03
Волейбол
Волейболистка Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой. Знаменитая спортсменка родила сына, рассказал её супруг Михаил Мукасей.
News.ru вчера в 10:54