Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только “Ъ” ознакомился с программой экономической интеграции России и Белоруссии, парафированной сторонами в начале сентября, но публично не раскрывавшейся.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не определены сроки утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии, пишет РИА Новости. Ранее СМИ сообщили, что с января 2021 года страны намерены принять единые налоговый и гражданский кодексы.

Песков прокомментировал информацию об интеграции России и Белоруссии

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