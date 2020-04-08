Решение по срокам режима самоизоляции в России еще только предстоит принять, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги совещания президента Владимира Путина с вирусологами.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Экономика Свердловские власти помогут сохранить рабочие места 144 предприятиям В настоящее время готовятся комплексные меры поддержки предприятий, вошедших в перечень — это, в первую очередь, меры, которые позволят сохранить на предприятиях рабочие места.

Общество В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Энергетика Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

Общество Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.

Происшествия Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.

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Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

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Финансы РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Гаджеты Роскачество составило новый рейтинг самых безопасных смартфонов Возглавил рейтинг смартфон марки Samsung Galaxy S10+, на втором месте iPhone 11 Pro Max и замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy S10.

Общество Россиянам могут ограничить вход в продуктовые магазины Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подготовила и согласовала в правительстве соответствующие рекомендации по ограничению входа в продуктовые магазины россиян, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.