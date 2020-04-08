Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКремль прокомментировал сроки режима самоизоляции в России

Решение по срокам режима самоизоляции в России еще только предстоит принять, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги совещания президента Владимира Путина с вирусологами.
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Песков оценил возможность сокращения периода нерабочих дней

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В Кремле уточнили сроки появления эффекта от режима самоизоляции

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Песков считает преждевременным называть сроки сокращения режима самоизоляции

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В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе

Газета.Ru05:47

Песков: решение о продлении режима «нерабочих дней» пока не принималось

Интерфакс - Россия05:34
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Политика

Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано.
RT на русском 08:20
Экономика

Свердловские власти помогут сохранить рабочие места 144 предприятиям

В настоящее время готовятся комплексные меры поддержки предприятий, вошедших в перечень — это, в первую очередь, меры, которые позволят сохранить на предприятиях рабочие места.
Уральский меридиан 06:45
Общество

В Белоруссии с коронавирусом госпитализированы 15 российских рабочих

По данным агентства, диагноз у россиян подтверждён лабораторно, они изолированы и болеют без симптомов.
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Общество

В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:10
Энергетика

Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи

Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:29
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 12:27
Общество

Власти Москвы хотят закупить бордюры на 16 млрд рублей

Говорит Москва 07:48
Общество

Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн

Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
ТАСС 06:57
Футбол

Шюррле не намерен переходить в «Бешикташ»

29-летний немец не рассматривает вариант с «Бешикташем», несмотря на предметный интерес со стороны турецкого клуба.
ODDS.ru 04:50
Общество

В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Российская газета 07:19
Общество

Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона

Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.
РИА Новости 08:03
Общество

«Ковидофобия»: столичные психологи открыли новое заболевание

Все чаще москвичи обращаются в службу психологической помощи из-за страха перед коронавирусом.
Вести.Ru 06:03
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ 06 апреля в 16:58
Кино

Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»

News.ru 08:42
Авто

В марте в России выросли продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли по итогам марта на 4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.
Движок 08:08
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 05:48
Финансы

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
РИА Новости 01:47
Здоровье

Минздрав призвал отложить обращения к врачу, если нет угрозы жизни

Министерство здравоохранения приняло решение временно изменить порядок оказания медицинской помощи гражданам, в связи с большим числом пациентов, заболевших коронавирусом.
RuNews24.ru 06:08
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Шоу-бизнес

Слишком худые ноги Заворотнюк вызвали беспокойство поклонников

Экспресс газета 06:42
Гаджеты

Роскачество составило новый рейтинг самых безопасных смартфонов

Возглавил рейтинг смартфон марки Samsung Galaxy S10+, на втором месте iPhone 11 Pro Max и замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy S10.
RuNews24.ru вчера в 06:35
Общество

Россиянам могут ограничить вход в продуктовые магазины

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) подготовила и согласовала в правительстве соответствующие рекомендации по ограничению входа в продуктовые магазины россиян, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.
Вестник Кавказа 01:07
Энергетика

ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.
Коммерсантъ вчера в 09:18
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv вчера в 05:44
Общество

В Роструде разъяснили порядок начисления зарплат до конца апреля

В Роструде пояснили, как работающим с 4 по 30 апреля россиянам будет начисляться заработная плата.
Профиль вчера в 10:21
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