Происшествия

Мир новостейМир новостейВ Кремле расценивают убийство девушки в Петербурге как акт безумия

Напомним, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. По словам адвоката преподавателя, несмотря на то, что его клиент полностью раскаялся, ещё осталось много вопросов.
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Песков: Путин в курсе дела подозреваемого в убийстве девушки доцента СПбГУ

78.ru06:48

Песков заявил, что Путин знает о жестоком убийстве в Санкт-Петербурге

ТАСС06:21

В Кремле убийство аспирантки СПбГУ назвали актом безумия

Мойка7806:29

Кремль назвал убийство студентки в Петербурге актом безумия

РИА Новости06:22

«Чудовищный акт безумия». Путину доложили об убийстве доцентом СПбГУ аспирантки в Петербурге

Фонтанка.Ру06:40

Путину доложили о жестоком убийстве аспирантки доцентом СПбГУ Соколовым — Песков

Невские Новости06:18

Кремль назвал убийство девушки в Петербурге актом безумия

РБК06:18
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Экономика

Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Происшествия

Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Происшествия

Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде

Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заплакал в суде.
РБК 08:12
Шоу-бизнес

Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж

19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru вчера в 05:22
Кино

Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»

Popcornnews.ru 07:59
Футбол

УЕФА осудил проявления расизма в матче «Шахтёра» с киевским «Динамо»

Чемпионат 08:27
Общество

Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
BFM.ru 07:24
Общество

Власти Москвы опровергли информацию о присоединении Калуги к столице

Российская газета 07:11
Общество

В Кремле назвали сумму хищений при строительстве космодрома Восточный

При строительстве космодрома Восточный злоумышленниками было похищено 11 млрд рублей, из них удалось вернуть 3,5 млрд рублей.
Известия 06:52
Культура

«Золотой граммофон» закончился скандалом с Лободой и Басковым

По словам зрителей, премия «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге стала «посмешищем»: на выступлении Светланы Лободы вышла из строя аппаратура, а Николай Басков вообще не приехал.
Рамблер 06:47
Общество

Сторонники УПЦ КП попытались штурмом взять суд в Киеве

РЕН ТВ 05:23
Энергетика

Доходы от экспорта российской нефти снизились до $90,43 млрд

Объём экспорта российской нефти в стоимостном выражении в январе–сентябре 2019 года уменьшился на 4% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее и составил $90,43 млрд.
News.ru 03:05
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Рудковская отказалась комментировать расставание с Плющенко

Известная российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, действительно ли в отношениях с фигуристом Евгением Плющенко есть серьезные разногласия.
Экономика сегодня вчера в 11:30
Политика

Путин сделал прививку от гриппа и призвал к этому министров

Президент Владимир Путин призвал членов правительства последовать его примеру и привиться от гриппа.
Рифей-Пермь 05:38
Политика

Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы

Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Общество

В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых

Более 260 тыс. предпринимателей зарегистрировались в России как самозанятые с начала эксперимента.
RT на русском 03:17
Наука

Электромобили приближают экологическую катастрофу

Батареи электромобилей начинают превращаться в новую экологическую проблему.
Популярная механика 06:49
Политика

Анкара вышлет из страны иностранных террористов

Анкара ранее критиковала европейские государства за то, что они не готовы принять граждан своих стран, воевавших на стороне террористов.
Российская газета 07:16
Общество

Вице-президент РЖД подтвердил решение уйти в отставку

Старший вице-президент РЖД Александр Мишарин уйдет из компании, а впоследствии определится с дальнейшими планами.
РБК 08:11
Экономика

Украина одержала новую победу над «Газпромом»

Арест связан с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за нарушения условий по транзиту газа.
Lenta.ru 06:49
Политика

Тимошенко предупредила о самой большой трагедии в истории Украины

Lenta.ru 05:53
Политика

Путин призвал не повторять ошибок СССР

Президент России Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках отечественного оборудования в рамках исполнения национальных проектов.
РИА Новости 06:50
Происшествия

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика

Песков оценил данные о недвижимости Асада в «Москва-Сити»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, имеется ли у президента Сирии Башара Асада недвижимость на территории "Москва-Сити".
Газета.Ru 08:24
Армия и оружие

Турция и Россия проводят четвертое патрулирование в Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило об очередном этапе совместного с Россией патрулирования на северо-востоке Сирии.
Росбалт 05:58
Космос

В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
REGNUM 09 ноября в 00:49
Политика

Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Общество

В Гидрометцентре назвали срок наступления климатической зимы в России

По словам метеоролога, период предзимья длится с середины октября по середину декабря, когда наступает климатическая зима.
Экономика сегодня вчера в 13:16
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Соколов Олег Валерьевич
Российский историк
Российский историк, специалист по военной истории Франции. Кандидат исторических наук, доцент. Член научного совета Российского военно-исторического общества.
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