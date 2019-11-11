Происшествия
Мир новостейВ Кремле расценивают убийство девушки в Петербурге как акт безумия
Напомним, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. По словам адвоката преподавателя, несмотря на то, что его клиент полностью раскаялся, ещё осталось много вопросов.
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Путину доложили о жестоком убийстве аспирантки доцентом СПбГУ Соколовым — Песков
Невские Новости06:18
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Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Происшествия
Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заплакал в суде.
РБК 08:12
Шоу-бизнес
Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж
19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru вчера в 05:22
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Popcornnews.ru 07:59
Общество
Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
BFM.ru 07:24
Общество
Власти Москвы опровергли информацию о присоединении Калуги к столице
Российская газета 07:11
Общество
В Кремле назвали сумму хищений при строительстве космодрома Восточный
При строительстве космодрома Восточный злоумышленниками было похищено 11 млрд рублей, из них удалось вернуть 3,5 млрд рублей.
Известия 06:52
Культура
«Золотой граммофон» закончился скандалом с Лободой и Басковым
По словам зрителей, премия «Золотой Граммофон» в Санкт-Петербурге стала «посмешищем»: на выступлении Светланы Лободы вышла из строя аппаратура, а Николай Басков вообще не приехал.
Рамблер 06:47
Энергетика
Доходы от экспорта российской нефти снизились до $90,43 млрд
Объём экспорта российской нефти в стоимостном выражении в январе–сентябре 2019 года уменьшился на 4% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее и составил $90,43 млрд.
News.ru 03:05
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Рудковская отказалась комментировать расставание с Плющенко
Известная российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, действительно ли в отношениях с фигуристом Евгением Плющенко есть серьезные разногласия.
Экономика сегодня вчера в 11:30
Политика
Путин сделал прививку от гриппа и призвал к этому министров
Президент Владимир Путин призвал членов правительства последовать его примеру и привиться от гриппа.
Рифей-Пермь 05:38
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Общество
В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых
Более 260 тыс. предпринимателей зарегистрировались в России как самозанятые с начала эксперимента.
RT на русском 03:17
Наука
Электромобили приближают экологическую катастрофу
Батареи электромобилей начинают превращаться в новую экологическую проблему.
Популярная механика 06:49
Политика
Анкара вышлет из страны иностранных террористов
Анкара ранее критиковала европейские государства за то, что они не готовы принять граждан своих стран, воевавших на стороне террористов.
Российская газета 07:16
Общество
Вице-президент РЖД подтвердил решение уйти в отставку
Старший вице-президент РЖД Александр Мишарин уйдет из компании, а впоследствии определится с дальнейшими планами.
РБК 08:11
Экономика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Арест связан с решением Стокгольмского арбитража, который обязал российскую компанию заплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за нарушения условий по транзиту газа.
Lenta.ru 06:49
Политика
Путин призвал не повторять ошибок СССР
Президент России Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках отечественного оборудования в рамках исполнения национальных проектов.
РИА Новости 06:50
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
Песков оценил данные о недвижимости Асада в «Москва-Сити»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, имеется ли у президента Сирии Башара Асада недвижимость на территории "Москва-Сити".
Газета.Ru 08:24
Армия и оружие
Турция и Россия проводят четвертое патрулирование в Сирии
Министерство национальной обороны Турции сообщило об очередном этапе совместного с Россией патрулирования на северо-востоке Сирии.
Росбалт 05:58
Космос
В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
REGNUM 09 ноября в 00:49
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Общество
В Гидрометцентре назвали срок наступления климатической зимы в России
По словам метеоролога, период предзимья длится с середины октября по середину декабря, когда наступает климатическая зима.
Экономика сегодня вчера в 13:16