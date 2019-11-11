Происшествия
VSE42.RUКремль прокомментировал убийство студентки в Петербурге
В ходе общения с журналистами, Песков ответил на вопрос о наказании руководства СПбГУ и полиции, своевременно не отреагировавших на жалобы в адрес доцента вуза, который обвиняется в убийстве студентки, передают РИА "Новости".
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Путину доложили о жестоком убийстве аспирантки доцентом СПбГУ Соколовым — Песков
Невские Новости06:18
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