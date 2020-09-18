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Lenta.ru
Lenta.ru

Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального

О следах «Новичка» заявляли в правительстве Германии, ссылаясь на результаты работы европейских военных токсикологов. В ходе анализов в лабораториях Европы следы яда обнаружены в крови, на коже и в моче Навального, а также бутылке с водой, из которой он пил.В источнике
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ТАСС

Песков: в истории с Навальным слишком много абсурда, чтобы верить кому-то на слово

ТАСС06:06
Дождь

«В этой истории слишком много абсурда». Песков — об отравлении Навального

Дождь05:50
РИА Новости

В Кремле рассказали, что поможет пролить свет на ситуацию с Навальным

РИА Новости05:52
Lenta.ru

Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального

Lenta.ru05:55
Коммерсантъ

Песков назвал абсурдной версию о следах «Новичка» на бутылке из номера Навального

Коммерсантъ05:40
RT на русском

В Кремле заявили, что в ситуации с Навальным «слишком много абсурда»

RT на русском05:36
РБК

Песков фразой «растет количество абсурда» описал ситуацию с Навальным

РБК06:06

Швед Дюплантис побил мировой рекорд Бубки в прыжках с шестом

На очередном этапе "Бриллиантовой лиги" 20-летний швед покорил высоту в 6,15 м. Этот результат перекрыл достижение советского прыгуна Сергея Бубки на 1 см. Прежний мировой рекорд держался более 26 лет.
Реальное время01:19

Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45

Американские военные испытали новейший истребитель шестого поколения

Согласно утверждению Ропера, американские ВВС фактически доказали, что в состоянии примерно спустя год после завершения аналитической части работы подготовить прототип истребителя нового поколения и приступить к его испытаниям.
Военное дело16 сентября в 04:40
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
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