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Lenta.ru
Lenta.ru

Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального

О следах «Новичка» заявляли в правительстве Германии, ссылаясь на результаты работы европейских военных токсикологов. В ходе анализов в лабораториях Европы следы яда обнаружены в крови, на коже и в моче Навального, а также бутылке с водой, из которой он пил.В источнике
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РИА Новости

Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

РИА Новостивчера в 08:50
Коммерсантъ

Песков назвал абсурдной версию о следах «Новичка» на бутылке из номера Навального

Коммерсантъвчера в 05:40
ТАСС

Песков: в истории с Навальным слишком много абсурда, чтобы верить кому-то на слово

ТАССвчера в 06:06
Lenta.ru

Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального

Lenta.ruвчера в 05:55
Дождь

«В этой истории слишком много абсурда». Песков — об отравлении Навального

Дождьвчера в 05:50
RT на русском

В Кремле оценили ситуацию с Навальным

RT на русскомвчера в 07:40
РБК

Песков фразой «растет количество абсурда» описал ситуацию с Навальным

РБКвчера в 06:06

Призывавших повышать НДС в России предложили выгонять

Москва, 17 сентября 2020, 17:51 — REGNUM Если правительство России хочет добиться экономического роста, то надо снизить налоговое бремя на население, малый и средний бизнес, который сейчас находится на грани выживания.
Призывавших повышать НДС в России предложили выгонять
REGNUM17 сентября в 10:51
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В Раде предупредили о последствиях остановки «Северного потока — 2»

Развал украинской газотранспортной системы (ГТС) станет "следующей целью" США, если "Северный поток — 2" заблокируют, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Юрий Загородний.
РИА Новости21:00
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Алексей Воробьев тайно женился в Лас-Вегасе на Наталье Зубаревой

Недавно папарацци застукали Воробьева и Зубареву гуляющими по Лас-Вегасу, что сразу породило слухи о возможном венчании пары — ведь в этом «городе греха», как известно, зарегистрировать брак можно буквально на каждом шагу.
Что происходитвчера в 09:59
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
РБКвчера в 08:30
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Трамп обвинил РФ в краже технологии гиперзвуковых ракет у США

На своем предвыборном митинге в штате Миннесота Дональд Трамп заявил, что Россия смогла создать свое гиперзвуковое оружие лишь благодаря тому, что в свое время "похитила" информацию об аналогичной разработке у США, сообщает агентство ТАСС.
РЕН ТВ21:37

Лебедев допустил смертельный исход реванша Поветкина с Уайтом

Бывший боксёр, чемпион мира Денис Лебедев прокомментировал бой-реванш между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, который состоится 21 ноября в Лондоне.
Честный рейтинг букмекероввчера в 11:26

Украинские ученые получили Шнобелевскую премию за танцующих червей

18 сентября 2020 года на официальном сайте премии было опубликовано заявление, что украинский физик Иван Максимов и математик Андрей Потоцкий получили Шнобелевскую премию за изучение поведения тела червей под вибрациями.
Goroday.ruвчера в 09:31

Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.
ТАССвчера в 03:15
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Суд арестовал директора Центра подготовки сборных России Кравцова

Басманный суд Москвы арестовал директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова по подозрению в растрате в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе суда.
Ведомостивчера в 11:06
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