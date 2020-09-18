О следах «Новичка» заявляли в правительстве Германии, ссылаясь на результаты работы европейских военных токсикологов. В ходе анализов в лабораториях Европы следы яда обнаружены в крови, на коже и в моче Навального, а также бутылке с водой, из которой он пил.