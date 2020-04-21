Общество

ФедералПрессФедералПрессКремль прокомментировал виртуальные митинги россиян

В Кремле внимательно отслеживают настроения россиян в интернете и учитывают это при подготовке мер поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя виртуальные митинги. По его словам, власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве.
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За передвижениями москвичей с ОРВИ будут следить. Главное о коронавирусе за 21 апреля

ТАСС12:16

В Кремле прокомментировали ситуацию с виртуальными митингами

Известия10:09

Кремль прокомментировал виртуальные митинги

РИА Новости05:33

Кремль серьезно отнесся к виртуальным митингам против самоизоляции

Московский Комсомолец05:43

В Кремле отреагировали на виртуальные акции протеста

Комсомольская правда05:38

Песков посоветовал не преувеличивать ситуацию с «виртуальными митингами»

РБК05:34

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

RT на русском05:52
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Экономика

Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости 14:54
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Транспорт

Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической

Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 17:19
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Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

RT на русском 14:06
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о количестве пациентов на ИВЛ

Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 18:40
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Футбол

«Ливерпуль» — «Атлетико». Матч на «Энфилде» мог стать причиной распространения коронавируса

В некоторых смертях от коронавируса в Ливерпуле винят матч на «Энфилде», который посетили более 52 тысяч фанатов, в том числе — 3000 болельщиков из Мадрида, в котором на тот момент уже частично действовал карантин.
LiveSport.ru 16:40
Общество

Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу

Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец 10:27
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Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
1,9K
Общество

Миру предсказали голод библейского масштаба

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба.
Lenta.ru 17:17
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Шоу-бизнес

Тимати самостоятельно проколол губу во время прямого эфира с Анастасией Ивлеевой

Вокруг ТВ 18:05
Шоу-бизнес

Страдающий от отсутствия концертов Киркоров распродает свои костюмы

52-летний Филипп Киркоров сделал неожиданное объявление. "Король российской эстрады" решил выручить деньги за свои знаменитые костюмы.
Ruposters.ru 07:39
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Автоспорт

Риккардо, Сайнс и Джовинацци претендуют на место Феттеля в «Феррари»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, гонщик «Макларена» Карлос Сайнс и выступающий в составе «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци претендуют на место Себастьяна Феттеля в «Феррари», сообщает Daily Express.
Чемпионат 11:59
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

ТАСС 09:42
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Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции

Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
РИА Новости 18:29
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
10K
Общество

Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными

Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
Газета.Ru 09:25
130
Шоу-бизнес

Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
4
Авто

ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
26
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости 15:14
1,2K
Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Здоровье

Врач назвал главное отличие коронавируса от обычной простуды

Доктор медицинских наук Александр Аверьянов на Youtube канале журналиста Максима Шевченко рассказал, как отличить коронавирус от обычной простуды.
Газета.Ru 13:32
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Здоровье

Обвинивший главврача медик из Петербурга заявил о подтвердившемся COVID

Ранее медик записал видеообращение, в котором попросил считать виновным в своем возможном заражении главного врача больницы, которая, по словам Саяпина, ничего не сделала для защиты медперсонала от коронавируса.
РБК 18:23
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Кино

Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год

Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety.
Российская газета 15:41
4
Космос

Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал

Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru 09:54
4
Здоровье

О почернении кожи из-за коронавируса рассказали в Китае

О почернении кожи из-за коронавируса рассказали специалисты в Китае.
Evo-rus.com 17:04
49
Общество

ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
210
Кино

Sony Pictures начала работу над экранизацией манги «One Punch Man»

Сценарий фильма начали писать Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, известные по работе над фильмом «Веном», снятом в 2018 году на основе серии комиксов.
ИА Красная Весна 14:30
1
Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 17:44
33
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $23

Падение цены на нефть марки Brent ускорилось на 10%, стоимость сейчас составляет менее 23 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Московский Комсомолец 03:59
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Космос

В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету

Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работа с инструментом.
RT на русском 15:41
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