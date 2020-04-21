В Кремле внимательно отслеживают настроения россиян в интернете и учитывают это при подготовке мер поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя виртуальные митинги. По его словам, власти тщательно отслеживают появление разных форматов в интернет-пространстве.

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Транспорт Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина. 2

Происшествия Главврач больницы в Коммунарке сообщил о количестве пациентов на ИВЛ Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook. 187

Футбол «Ливерпуль» — «Атлетико». Матч на «Энфилде» мог стать причиной распространения коронавируса В некоторых смертях от коронавируса в Ливерпуле винят матч на «Энфилде», который посетили более 52 тысяч фанатов, в том числе — 3000 болельщиков из Мадрида, в котором на тот момент уже частично действовал карантин.

Общество Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки. 75

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Общество Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. 366

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Политика Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 840

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Здоровье Обвинивший главврача медик из Петербурга заявил о подтвердившемся COVID Ранее медик записал видеообращение, в котором попросил считать виновным в своем возможном заражении главного врача больницы, которая, по словам Саяпина, ничего не сделала для защиты медперсонала от коронавируса.

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Кино Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety. 4

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