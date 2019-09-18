Вопрос о подписании "формулы Штайнмайера" по Донбассу обсуждается, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ряд СМИ сообщили, что Киев в рамках контактной группы по Украине отказывается подписывать "формулу Штайнмайера", это грозит срывом саммита в нормандском формате.

с чего всё началось

"Ведется обсуждение этой темы", - сказал Песков. Напомним, что бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи председателем ОБСЕ предложил механизм введения закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где образовались непризнанные ДНР и ЛНР.

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