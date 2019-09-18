Политика
Московский КомсомолецКремль прокомментировал возможный срыв саммита в «нормандском формате»
"Ведется обсуждение этой темы", - сказал Песков. Напомним, что бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи председателем ОБСЕ предложил механизм введения закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где образовались непризнанные ДНР и ЛНР.
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с чего всё началось
Вопрос о подписании "формулы Штайнмайера" по Донбассу обсуждается, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ряд СМИ сообщили, что Киев в рамках контактной группы по Украине отказывается подписывать "формулу Штайнмайера", это грозит срывом саммита в нормандском формате.РИА Новости09:13
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:11, Вашингтон
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.
РБК 11:23
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Политика
Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 11:09
Энергетика
API вопреки прогнозам аналитиков сообщил о росте запасов нефти в США
Согласно прогнозу 12 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры Минэнерго покажут, что в США за отчетный период (в баррелях): запасы сырой нефти: - 2.25 млн; запасы бензина: - 0.750 млн; запасы дистиллятов: + 500 тыс. Нефть WTI завершила торговый день обвалом после рекордного взлета днем ранее.
Profinance.ru вчера в 17:21
Политика
Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, будут рассмотрены первые итоги реализации стратегии АСИ на 2019-2021 годы, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:18
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Космос
«Роскосмос» назвал стоимость новой ракеты с метановым двигателем
Как сообщается в презентации, стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б» составляет около 1,28 млрд рублей, а ракеты с двигателем на метане — около 900 млн рублей.
Известия 11:51
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Происшествия
На серой ветке московского метро восстановили движение поездов
Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Савеловской" до "Серпуховской" из-за падения пассажира на рельсы.
РИА Новости 11:21
Происшествия
СК завел два дела против учредителя Мурманского морского пароходства
Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя Мурманского морского пароходства (ММП), говорится на сайте СК.
РБК 08:47
Происшествия
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро
В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
Газета.Ru 10:47
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Игры
Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas
Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.
iReactor 05:05
Гаджеты
Предзаказ нового iPhone 11 стартует в России
ТАСС вчера в 17:17
Общество
Украинский раскольник Кротов поддержал открытое письмо священников РПЦ
Авторы открытого письма священнослужителей Русской, Украинской и Белорусской православных церквей Московского патриархата в защиту осужденных по «московскому делу» отказались ставить под ним подпись священника Украинской автокефальной православной церкви (обновленной) Якова Кротова, несмотря на его настоятельные просьбы.
Ридус 10:34
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Экономика
Глава Минкомсвязи заявил о мешающих бизнесу политиках
Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что политики мешают работе бизнеса.
РБК 06:04
Авто
Hyundai представила бюджетные хэтчбек и седан Hyundai HB20
Компания Hyundai официально представила семейство HB20 второго поколения. Автомобили стали больше, а их оснащение - богаче.
Новые автомобили вчера в 06:26
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители
Военное дело 15 сентября в 08:36
Шоу-бизнес
Палату с Анастасией Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Палату частной клиники, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану.
Суть событий 09:23
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения
Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.
Народные новости 07:29
Здоровье
Онищенко не согласился с прогнозом смертности от рака
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») назвал прогноз онколога Алексея Масчана о резком увеличении смертности от рака «шоковой атакой».
REGNUM 08:56