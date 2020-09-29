Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - это их право, Кремль его уважает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем: это право и президента Франции, и этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем права - и его, и ее.
С чего всё началось
Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской
Во вторник утром с Тихановской встретился президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.
РИА Новости07:05
Подробнее о событии