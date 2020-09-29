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РИА Новости
РИА Новости

Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - это их право, Кремль его уважает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем: это право и президента Франции, и этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем права - и его, и ее.
С чего всё началось
РИА Новости

Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

Во вторник утром с Тихановской встретился президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.
РИА Новости07:05
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Песков прокомментировал встречу Тихановской с Макроном

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В Кремле считают, что президент Макрон выразил поддержку Тихановской, встретившись с ней

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Газета.Ru

Песков оценил встречу Макрона с Тихановской

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Кремль отреагировал на встречу Макрона и Тихановской

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В Кремле уважают право президента Франции контактировать с любыми гражданами Белоруссии

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Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

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Интерфакс10:37
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

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Ведомости09:56
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За сутки 158 воронежцев заболели коронавирусом

Напомним, ранее сообщалось, что Роспотребнадзор составил перечень из пяти правил, соблюдение которых поможет снизить риск заражения коронавирусом и в целом острыми респираторными вирусными инфекциями.
Блокнот Воронежвчера в 04:23