В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле с уважением относятся ко всем премиям, в том числе и к этой.

В Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова

Здоровье Кремлевский врач предупредил о последствиях штрафов для больниц Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что Минздрав планирует предоставить Росздравнадзору возможность взыскания штрафов с больниц за несоответствующий стандартам уровень медобслуживания.

Хоккей Знарок передразнил Хартли на послематчевой пресс-конференции, видео С самого начала пресс-конференции наставник «Спартака» выражал неудовольствие (предлагал поменяться с Хартли местами, когда все были готовы начать общение с журналистами), а во время речи Хартли не сдержался и показал свой жест.

Транспорт В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.

Армия и оружие Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.

Шоу-бизнес Татьяну Африкантову срочно госпитализировали с поляны «Дома-2» Африкантову госпитализировали прямо с поляны проекта, о чем она лично сообщила подписчикам.

Гаджеты Компания Oppo представила новый смартфон Oppo A9 Китайский компания Oppo показала своё новое устройство — Oppo A9.

Общество Медведев предложил «идею» для снижения абортов При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Религия Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.

Гаджеты Apple представила новый iPhone 11 Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.

Шоу-бизнес Богомолов впервые высказался о предстоящей свадьбе с Собчак Режиссер Константин Богомолов во время книжной ярмарки впервые высказался о предстоящей свадьбе со светской львицей Ксенией Собчак.

Происшествия В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.

Политика Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.

Политика Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".

Политика Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.

Политика В Кремле раскритиковали санкции США против российских силовиков Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские санкции, введенные в отношении российских силовиков, являются недопустимой мерой.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Футбол Турецкий футболист Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы Полузащитник турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Политика Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Шоу-бизнес Тарасов пытается продать дом за счет имени Бузовой Риелтор по имени Егор сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов пытается продать свой дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе с телеведущей Ольгой Бузовой, за 250 миллионов рублей.

Транспорт На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.

Общество Медведев высказался о короткой рабочей неделе Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».

Футбол Россия может досрочно получить путёвку на Евро-2020 Сборная России по футболу после победы над Казахстаном в отборочном матче практически обеспечила себе путёвку на Евро-2020.