Политика
Газета.RuВ Кремле ответили на критику со стороны Дудя и Серебренникова
В Кремле прокомментировали слова журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на церемонии вручения премии журнала GQ, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле с уважением относятся ко всем премиям, в том числе и к этой.
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Здоровье
Кремлевский врач предупредил о последствиях штрафов для больниц
Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что Минздрав планирует предоставить Росздравнадзору возможность взыскания штрафов с больниц за несоответствующий стандартам уровень медобслуживания.
URA.Ru 03:20
Хоккей
Знарок передразнил Хартли на послематчевой пресс-конференции, видео
С самого начала пресс-конференции наставник «Спартака» выражал неудовольствие (предлагал поменяться с Хартли местами, когда все были готовы начать общение с журналистами), а во время речи Хартли не сдержался и показал свой жест.
Чемпионат 04:45
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Армия и оружие
Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия вчера в 21:25
Шоу-бизнес
Татьяну Африкантову срочно госпитализировали с поляны «Дома-2»
Африкантову госпитализировали прямо с поляны проекта, о чем она лично сообщила подписчикам.
Bimru.ru 05:00
Гаджеты
Компания Oppo представила новый смартфон Oppo A9
Китайский компания Oppo показала своё новое устройство — Oppo A9.
ITZine.ru вчера в 10:43
Общество
Медведев предложил «идею» для снижения абортов
При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
REGNUM 06:35
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11
Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Ferra вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Богомолов впервые высказался о предстоящей свадьбе с Собчак
Режиссер Константин Богомолов во время книжной ярмарки впервые высказался о предстоящей свадьбе со светской львицей Ксенией Собчак.
Телепрограмма вчера в 02:27
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Политика
Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.
RT на русском 06:05
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Политика
Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Политика
В Кремле раскритиковали санкции США против российских силовиков
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские санкции, введенные в отношении российских силовиков, являются недопустимой мерой.
Московский Комсомолец 06:13
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Футбол
Турецкий футболист Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы
Полузащитник турецкого футбольного клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого принадлежат испанской «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.
RT на русском 06:42
Происшествия
В Канаде лайнер столкнулся с птицами и совершил экстренную посадку
Аргументы и Факты вчера в 19:52
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Шоу-бизнес
Тарасов пытается продать дом за счет имени Бузовой
Риелтор по имени Егор сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов пытается продать свой дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе с телеведущей Ольгой Бузовой, за 250 миллионов рублей.
Телепрограмма вчера в 23:12
Транспорт
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 06:34
Происшествия
В Крыму ищут унесенного в море подростка
РИА Новости 02:17
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Футбол
Россия может досрочно получить путёвку на Евро-2020
Сборная России по футболу после победы над Казахстаном в отборочном матче практически обеспечила себе путёвку на Евро-2020.
Клопс 00:59
Политика
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
РИА Новости 06:12