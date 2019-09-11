Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает РИА Новости.

Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ

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