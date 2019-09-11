Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать577

Подробнее о событии

Песков прокомментировал заявления на премии GQ по поводу митингов в Москве

РИА Новости06:31

В Кремле прокомментировали выступления Серебренникова и Дудя на премии GQ

ТАСС06:14

Кремль посоветовал не проецировать на все общество речь Дудя на премии GQ

РБК06:44

Познер отказался считать событием речь Дудя о «беспределе»

URA.Ru09:56

Кремль оценил слова Дудя о политической ситуации в России

БИЗНЕС Online05:50

В Кремле не склонны проецировать высказывания о протестах на церемонии GQ на общее настроение общества – Песков

Эхо Москвы06:27

Песков прокомментировал заявления Дудя на премии GQ о митингах

Московский Комсомолец06:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Политика

В Конгрессе США обещали спонсировать Украину вопреки воле Трампа

Конгресс США восстановит предоставление Украине финансовой помощи в размере 250 млн долларов, если президент США Дональд Трамп примет решение о ее блокировке, заявил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон.
Взгляд.ру 00:24
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Шоу-бизнес

В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье

Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Баскетбол

Баскетболисты США проиграли Франции на ЧМ по баскетболу

Французы не только выбили из турнира чемпионов мира, но и прервали беспроигрышную серию сборной США на официальных турнирах, которая остановилась на отметке 58 матчей.
Российская газета 10:00
Происшествия

Российский военнослужащий найден мертвым в армянском городе Гюмри

Тело 23-летнего военнослужащего из России найдено в армянском городе Гюмри.
REGNUM 08:44
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия

Российский самолет столкнулся с огромным бакланом

Lenta.ru 07:32
Происшествия

Мужчина выстрелил в затылок жене на глазах у детей в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина на глазах у детей выстрелил из травматического пистолета в свою супругу.
РЕН ТВ 04:38
Наука

Астероид погубил всех динозавров, врезавшись в Землю 66 млн лет назад

60 миллионов лет назад астероид, диаметр которого составил свыше 80 км, врезался в побережье современной Мексики.
МедиаПоток вчера в 13:42
Экономика

План действий по разгону экономики внесли в правительство

Министерство экономического развития внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики России, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:08
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1972 года

Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
Политика

Нетаньяху встретится с Шойгу в Сочи

«Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху завтра, 12 сентября, отправится с дипломатическим визитом в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным», — приводит РИА Новости заявление канцелярии израильского премьера.
RT на русском 09:15
Политика

Болгария запретила въезд главе совета директоров канала «Царьград»

Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компании «Царьград» Константину Малофееву в связи с расследованием дела о шпионаже, заявил главный прокурор республики Сотир Цацаров, передает ТАСС.
Rambler News Service 08:31
Шоу-бизнес

Виторган от Собчак узнал о ее чувствах к Богомолову

Об отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова поговаривали еще с прошлого лета.
Телепрограмма 08:44
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Политика

Представители МВФ прибыли на Украину

Как сообщало ИА REGNUM, главной темой переговоров руководства Украины и представителей МВФ станет объём новой программы финансовой помощи и сроки её реализации.
REGNUM 09:07
Происшествия

Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины

Газета.Ru 06:10
Политика

В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL

Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».
Известия 09:48
Армия и оружие

Британский «Лучник» обзавёлся модульной конструкцией

Военное обозрение 08:30
Финансы

Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже

Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.
РБК 09:02
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента Украины

Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.
Газета.Ru вчера в 06:57
Космос

Робот Федор больше не полетит в космос

По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.
Эхо Москвы 05:06
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика

Правительство Японии в полном составе отправилось в отставку

News.ru вчера в 23:41
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Экономика

В Минпромторге отрицают срыв эксперимента по маркировке парфюмерии

Производители парфюмерии заявили, что эксперимент по маркировке духов, который должен был стартовать 1 июля, так и не начался, поскольку Минпромторг не подготовил вовремя методические рекомендации.
Интерфакс 09:06
Происшествия

Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 476 млн просмотров.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное