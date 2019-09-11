Политика
Lenta.ruКремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает РИА Новости.
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Общество
Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»
Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv 08:36
Политика
Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.
ТАСС 08:32
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Политика
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Армия и оружие
Новые дроны найдут цель по сигналу сотового телефона
В российской армии появились беспилотники, которые могут найти противника по сигналу его сотового телефона.
РЕН ТВ вчера в 22:03
Политика
Суд в Шотландии признал приостановку работы парламента незаконным
Суд в Шотландии признал решение премьер-министра Британии Бориса Джонсона о приостановке работы парламента незаконным.
РИА Новости 06:41
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Хоккей
Овечкин обошел Хабиба и стал спортсменом года по версии GQ
Sportbox.RU вчера в 17:04
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Кино
Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Телепрограмма 08:06
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Происшествия
В Крыму ищут унесенного в море подростка
РИА Новости 02:17
Общество
Назван средний чек за коммунальные услуги в России
Средний чек за коммунальные услуги в России составляет порядка 3 тыс. рублей, больше всего платят в Казани (5 970 рублей) и Москве (3937 рублей), меньше всего — в Воронеже (1496 рублей) и Краснодаре (1537 рублей), говорится в исследовании «Яндекс.Деньги».
REGNUM 04:37
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Футбол
Главный тренер «Оренбурга» назвал болельщиков клуба богами
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов в преддверии матча 9-го тура РПЛ с «Рубином» поделился мнением о выступлении своей команды и отдал должное оренбургским болельщикам.
Sport24.ru 07:44
Гаджеты
Apple показала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Технологический гигант Apple представил на своей ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Калифорнии свои новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Афиша Daily вчера в 14:48
Происшествия
Глава российской Ассоциации деревянного домостроения погиб на Сардинии
По данным местных СМИ, мужчина сорвался со скалы, когда фотографировал штормовое море.
Интерфакс 07:24
Политика
Калифорния ударила по гигономике
Во вторник сенат Калифорнии 29 голосами против 11 принял закон, регулирующий отношения Uber, Lyft, Amazon, DoorDash и других игроков так называемой экономики совместного потребления с работающими на них людьми, который может довольно сильно ударить по всем компаниям такого рода.
Коммерсантъ 08:15
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Футбол
«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов
Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на пресс-службу московского «Локомотива», клуб составил список футболистов, которые будут заявлены на турнир Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 08:05
Происшествия
Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов
Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от четырех до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Происшествия
В Удмуртии возбудили дело после суицида ученого у здания Госсовета
Следователи возбудили уголовное дело после суицида 79-летнего ученого Альберта Разина у здания Госсовета Удмуртии.
ТАСС 07:48
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Политика
Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма
Инфорос вчера в 10:01
Футбол
Арда Туран приговорен к условному сроку за драку
РИА Новости 07:55
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России
В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 05:52
Футбол
Роналду стал лучшим бомбардиром отборочных этапов чемпионатов Европы
Вчера Криштиану Роналду оформил покер в ворота Литвы и помог Португалии выиграть матч квалификации Евро-2020 со счётом 5:1. Таким образом, Роналду довёл свой бомбардирский счёт в квалификациях до 25 и обошёл бывшего форварда сборной Ирландии Робби Кина, который остановился на 23-х голах.
Sport.ru 06:28