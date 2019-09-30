Политика
Lenta.ruКремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Назначение бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова на пост мэра Элисты является прерогативой руководителя Калмыкии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Здесь главное - чтобы все соответствовало законодательству РФ, чтобы гражданин имел российское гражданство. И в этом плане соблюдение российских законов является главным критерием.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 09:01
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Технологии
Банки тестируют новый способ платежей
Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".
РЕН ТВ вчера в 20:38
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Культура
Кодзима ответит на вопросы пользователей VK
В рамках проекта #VKLive Кодзима даст интервью, в котором ответит на вопросы от пользователей VK. Вопросы можно оставить по ссылке.
Cyber.sports.ru 11:16
Наука
У кандидатов в члены РАН измерили научную значимость
Ранее РАН запустила сайт, на котором будут размещаться списки кандидатов по отделениям в академики и члены-корреспонденты, а также краткие справки о них с прилагаемой к заявке информацией.
Газета.Ru 09:22
Футбол
«Спартак» уволил Олега Кононова
Футбольный клуб «Спартак» (Москва) принял заявление об увольнении главного тренера Олега Кононова.
Евразия Daily вчера в 13:01
Футбол
ФИФА обязал «Кардифф» заплатить 6 млн евро за погибшего футболиста
ФИФА вынес решение по делу французского "Нанта" против валлийского "Кардифф Сити" из-за футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.
Pravda.Ru 11:33
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика
Познер объяснил свою критику в адрес СССР и России
Касаясь критики в адрес современной России, журналист предложил задуматься о том, за что можно было бы похвалить Россию, чем в ней можно гордиться, и что страна дала людям.
Взгляд.ру 12:15
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Политика
Украина установила сроки достижения критериев для членства в ЕС и НАТО
В конце февраля на Украине был подписан проект закона, вносящего изменения в конституцию страны о курсе в Европейский союз и НАТО.
ФАН 07:43
Происшествия
В колонии Соликамска заключенные надругались над сокамерником
В отношении двоих осужденных Лопаткина и Заякина (33 года и 29 лет) Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК РФ).
Город342 04:00
Происшествия
Гастарбайтера обвинили в изнасиловании россиянки и ее семилетнего сына
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии.
Lenta.ru 12:18
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Лолита и Крутой поздравили Лазарева с рождением дочери
Звезды отреагировали на неожиданную новость о том, что у певца Сергея Лазарева подрастает второй ребенок - годовалая дочь Анна.
Газета.Ru 05:34
Финансы
Назван объем «серых» зарплат в России
Назван объем "серых" зарплат в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на долгосрочный бюджетный прогноз, внесенный правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 год.
Газета.Ru 12:22
Музыка
Группа Metallica отменила концерты из-за запоя вокалиста
Американская рок-группа Metallica отменила запланированные концерты в Новой Зеландии и Австралии, так как вокалист Джеймс Хэтфилд ушел в запой.
VSE42.RU вчера в 01:07
Политика
Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО
Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Газета.Ru 09:51
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Экономика
Крупнейший резидент «Титановой долины» уходит из проекта
Один из крупнейших резидентов особой экономической зоны «Титановая долина» — компания «СТОД-Урал» выходит из проекта.
Urbc.Ru 09:03
Футбол
Попавший в ДТП капитан «Дерби» пропустит больше года
Капитан "Дерби Каунти" защитник Ричард Кио выбыл из строя более чем на год, сообщает Sky Sports.
Газета.Ru 12:41
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru 10:46
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Врачи назвали симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии рака печени. Первым "тревожным звоночком" специалисты считают усталость.
РЕН ТВ вчера в 21:40
Политика
Депутатам пострадавшим от паводка районов предложили премии на 336 млн
Депутаты Заксобрания Иркутской области на сессии предложили региональному правительству предусмотреть в бюджете деньги на премирование муниципальных чиновников за участие в ликвидации последствий паводка, передает агентство ТАСС.
РЕН ТВ 12:29