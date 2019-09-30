Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Назначение бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова на пост мэра Элисты является прерогативой руководителя Калмыкии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Здесь главное - чтобы все соответствовало законодательству РФ, чтобы гражданин имел российское гражданство. И в этом плане соблюдение российских законов является главным критерием.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 09:01

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